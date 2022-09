Segunda na TV: viagens, mistérios, guerra e o poder terapêutico da arte

CINEMA

Medidas Desesperadas

AXN Movies, 21h10

Frank Connor (Andy Garcia) é um polícia de São Francisco que precisa urgentemente de um dador de medula óssea para o filho. O único potencial dador é Peter McCabe (Michael Keaton), um assassino extremamente inteligente, condenado à prisão, que vê na viagem de transporte para o hospital a oportunidade de fuga por que tanto ansiava. Um filme realizado por Barbet Schroeder, segundo um argumento de David Klass.

Crown Vic

Fox Movies, 23h09

Thriller policial escrito e realizado por Joel Souza, com acção concentrada numa só noite. Dois agentes (Thomas Jane e Luke Kleintank) patrulham o centro de Los Angeles. Um é veterano, com modos próprios de lidar com situações difíceis; o outro, um novato cheio de ideais ainda frescos da academia.

SÉRIES

Os Mistérios de Frankie Drake

RTP2, 14h01

Começa a terceira temporada da série que segue as detectives Frankie Drake e Trudy Clarke, na Toronto dos anos 1920. O primeiro episódio junta personagens fictícias a outra bem real: Agatha Christie. A mais famosa autora de policiais do século XX vai ajudar no caso do desaparecimento de uma pessoa próxima de Frankie.

Family Law

AXN White, 21h25

Com novos casos legais e renovados dilemas familiares, estreia-se a segunda temporada da série canadiana centrada numa advogada que, em pleno processo de recuperação do alcoolismo, se junta à firma da sua família disfuncional.

A Viagem à Grécia

RTP2, 00h38

Arranca a versão televisiva do road movie gastronómico realizado por Michael Winterbottom e protagonizado pela dupla de actores e comediantes Steve Coogan e Rob Brydon.

Durante seis dias, fazem um trajecto de carro, partindo das ruínas da Tróia antiga (na actual Turquia) até ao destino final, a Grécia. Pelo caminho, vão discursando sobre a tragédia e a comédia, a astronomia e a biologia, mitologia, democracia, filosofia e o sentido da existência. Para ver diariamente.

DOCUMENTÁRIOS

As SS ao Descoberto

História, 22h15

Composta por seis episódios, debitados semanalmente, em dose dupla, a série documental analisa o crescimento, a ascensão, as atrocidades e os principais vultos (Heinrich Himmler e outros) da Schutzstaffel, a organização paramilitar do regime nazi, numa “tentativa para compreender o incompreensível”, anuncia o canal. Para isso, recorre a depoimentos de especialistas, imagens raras de arquivo e entrevistas a sobreviventes e membros.

É o início de todo um ciclo dedicado à II Guerra Mundial, que promete trazer aos serões das segundas-feiras de Setembro “uma perspectiva 360º sobre o maior conflito militar de sempre”, das estratégias das mais altas cúpulas até aos esforços de sobrevivência do cidadão comum.

Em Viagem pela Costa Britânica

Odisseia, 22h30

Estreia. Michael Portillo, que nos habituámos a ver em viagens de comboio, envereda por uma nova aventura. Calça as botas de caminhada e faz-se ao trilho da costa do Sudoeste britânico.

A “peregrinação” leva-o do Norte de Devon a Torquay, também conhecida como “Riviera Inglesa”, passando por penhascos, portos, angras, jardins e as muitas histórias de quem vai encontrando pelo caminho. A série compreende seis episódios, dois para cada segunda-feira deste mês.

Únicos & Singulares

RTP1, 22h45

Desenho, pintura, cerâmica, poesia, música ou teatro podem ser ferramentas preciosas na reabilitação ou mesmo uma descoberta a transportar para a vida. Assinado pela jornalista Margarida Metello, este documentário resulta de uma incursão a instituições de saúde mental de Sintra, Lisboa e Porto, com o objectivo de exemplificar as propriedades terapêuticas da arte, através de testemunhos de utentes e dos profissionais que os acompanham.

INFANTIL

Masha Canções Infantis

Panda, 19h55

Estreia-se uma nova vertente da popular série russa, à medida da hora de deitar. A pequena Masha, o amigo urso e os animais da floresta põem as crianças a cantar e aprender, em aventuras musicais com letras, cores, números e outras lições divertidas.