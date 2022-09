Um Palácio que vai do excesso ao vazio

Nascido de um encontro entre Lígia Soares e Paula Diogo, Palácio é um espectáculo que parte da recolha de objectos indesejados para reflectir sobre a relação que estabelecemos com as “coisas” e o espaço que ocupam nas nossas histórias. De 7 a 11 de Setembro, abre a temporada do TBA.

“Se tirar isto daqui, podemos imaginar que estamos num palácio do séc. XVII, construído, portanto, antes da Revolução Industrial. Aqui estão umas cadeiras, uns aparadores e umas banquetas, e aqui há um salão, às vezes de baile, outras vezes de outras coisas. Um salão onde acontecem coisas que são importantes para o reino onde as coisas acontecem.” É isto que ouvimos, às tantas, da boca da actriz Crista Alfaiate, na sala do Teatro do Bairro Alto (TBA), em Lisboa, em cima de um palco transformado num depósito de objectos. Há pouco espaço para as três intérpretes (Crista, Lígia Soares e Paula Diogo) se mexerem, não há exactamente lugares onde o público possa observar aquilo que acontece naquele palco onde as coisas acontecem, certo de estar a ocupar um lugar lógico.