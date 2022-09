PSP dispara contra homem que empunhava arma de fogo em Castelo Branco

Um agente da PSP atingiu um homem no tronco durante uma perseguição policial. O comando distrital esclarece que o suspeito está detido e sob custódia policial no Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco. IGAI abre inquérito à actuação da polícia.

Um agente da PSP de Castelo Branco alvejou um homem que se recusou a largar uma arma de fogo e que alegadamente apontou na direcção dos agentes, após uma perseguição policial, este domingo.

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu este domingo um inquérito para apurar os factos da ocorrência policial registada em Castelo Branco. “A Inspecção-Geral da Administração Interna abriu um inquérito para apuramento dos factos relacionados com a ocorrência policial verificada na madrugada do dia 4 de Setembro, em Castelo Branco, da qual resultou um ferido com arma de fogo”, refere uma nota da IGAI enviada à agência Lusa.

Em comunicado, o Comando Distrital de Castelo Branco explica que o incidente ocorreu durante a madrugada, pelas 4h, após uma situação de desordem junto a um estabelecimento de diversão nocturna, que envolveu vários cidadãos e após terem sido “efectuados disparos com arma de fogo”.

“Quando os polícias estavam a chegar ao local, ouviram claramente o som correspondente a dois disparos de arma de fogo e viram uma viatura a abandonar o local em grande velocidade”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

O comunicado refere ainda que os dois disparos foram efectuados pelo ocupante da viatura em fuga, desencadeando uma perseguição policial num carro patrulha devidamente caracterizado.

“O condutor da viatura suspeita nunca acatou as ordens para imobilizar a mesma, emitidas pelos polícias que seguiam no carro patrulha, continuando a fugir em alta velocidade”, sinaliza a nota, acrescentando que o condutor só parou junto do bairro onde residia “chegando a embater numa viatura ali estacionada”.

Segundo a PSP de Castelo Branco, o condutor da viatura suspeita saiu do carro empunhando uma arma de fogo, ignorando as ordens dos polícias para a largar. Além disto, esclarece, o suspeito apontou a arma na direcção dos polícias que ameaçou matar.

“Perante a ameaça em execução, com capacidade letal, um dos polícias procedeu ao recurso efectivo da arma de fogo contra o agressor, executando um disparo na sua direcção, de forma a fazer cessar a ameaça actual e ilícita, atingindo o agressor na zona do tronco”, refere o documento.

A polícia explica que devido ao alarido provocado pela situação “rapidamente familiares e amigos do suspeito se aproximaram do local, dificultando a acção policial para consumar a detenção do agressor, tendo alguns deles agredindo os polícias com objectos contundentes”.

A PSP de Castelo Branco accionou de imediato meios de socorro médico para o local, “mas os familiares e amigos do suspeito, contra todas as ordens dadas, conseguiram subtrair o agressor baleado à custódia policial, transportando-o para o Hospital da cidade antes que os meios de socorro chegassem ao local”.

Contudo, a arma usada e os três invólucros do calibre foram apreendidos. O alegado agressor encontra-se detido e sob custódia policial no Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco, sob cuidados médicos e em situação estável. A PSP reforçou o dispositivo na cidade para evitar potenciais situações de desordem pública.