Um porquinho mealheiro azul entre massagens e muitas plantas: estamos no Doutor Finanças

Não é por se trabalhar numa fintech especialista em finanças pessoais e soluções de crédito e poupança que o ambiente tem de ser conservador. No novo escritório da Doutor Finanças, em Miraflores, cabem 125 pessoas que se dividem entre mesas imaculadas, sofás, luminosas salas de reunião ou um estúdio.

Há batas brancas para vestir, literalmente, a camisola e, claro, uma sala de jogos e jam sessions: não faltam matraquilhos, ping-pong, instrumentos musicais e até um grupo de colaboradores que se junta para partidas de padel ou futsal. E porque "cuidar do bem-estar deve ser prioridade", conta o projecto o Living Offices que visitou o espaço, há ainda um espaço para massagens e manicure para quem precisar — sem ter de fazer contas.

Este é o quarto episódio da sexta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar. Sabe mais sobre este escritório no site do projecto.