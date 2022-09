Trump acusa Biden de ser um “inimigo do Estado”

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump acusou o actual chefe de Estado, Joe Biden, de ser um “inimigo” do país durante um discurso no sábado à noite na Pensilvânia, que serviu tanto como abertura oficiosa da temporada eleitoral neste estado como de ajuste de contas contra tudo e todos que ameaçam o milionário.

O comício, que decorreu num pavilhão lotado com cerca de oito mil pessoas na cidade de Wilkes-Barre, tinha como objectivo apresentar os candidatos republicanos a governador da Pensilvânia, Doug Mastriano, e ao Senado, Mehmet Oz. Mas ambos tiveram direito a apenas alguns minutos de tempo de antena, porque a verdadeira estrela foi, como sempre, Donald Trump que ao longo de duas horas destilou a sua ira para gáudio dos seus apoiantes.

Poucos dias depois de Biden ter acusado Trump e os seus apoiantes no Partido Republicano de constituírem um perigo para a democracia nos EUA, o ex-Presidente concentrou grande parte do seu discurso a responder de forma ainda mais agressiva. “Joe Biden veio a Filadélfia, Pensilvânia, para dar o discurso mais vicioso, odioso e divisivo alguma vez feito por um Presidente dos EUA, vilipendiando 75 milhões de cidadãos”, declarou Trump, referindo-se ao número de norte-americanos que votou em si em 2020.

Ainda antes de o discurso começar o ecrã gigante no pavilhão emitia um vídeo que juntava várias gravações truncadas em que Biden aparece a cambalear e a gaguejar para terminar com o slogan “Biden não consegue sequer falar. Como é que vai liderar?”.

Trump quis inverter as acusações deixadas pelo Presidente norte-americano e rejeitou ser uma ameaça para a democracia no país, apresentando-se sim como o seu salvador. “Vamos recuperar o nosso país, a ameaça para o país é a esquerda radical, não a direita”, garantiu.

Naquela que foi a primeira intervenção pública de Trump desde que o FBI organizou buscas na sua residência de Mar-a-Lago no âmbito das investigações à apropriação de documentos confidenciais, o ex-Presidente reservou uma boa parte do seu discurso para criticar a operação judicial.

A investigação lançada pelo Departamento de Justiça foi descrita como “um dos abusos de poder mais escandalosos de qualquer Administração na história dos EUA” e uma “paródia da justiça”.

“Não foi apenas a minha casa que foi atingida (…) foram as esperanças e os sonhos de todos os cidadãos pelos quais tenho vindo a lutar desde que desci das escadas rolantes douradas em 2015 querendo representar o povo”, afirmou Trump, referindo-se ao momento em que apresentou a sua candidatura à Casa Branca.

Trump disse ainda que o FBI e o Departamento de Justiça são hoje “monstros perversos, controlados por canalhas da esquerda radical, advogados e meios de comunicação”.

A Pensilvânia prepara-se para ser uma das batalhas eleitorais mais definidoras da situação política nacional nas eleições intercalares de Novembro. Os candidatos republicanos ao Senado e a governador foram escolhidos por Trump e a sua prestação irá permitir aferir as verdadeiras possibilidades de o ex-Presidente apresentar uma recandidatura à Casa Branca.

Mehmet Oz será o candidato ao Senado depois de ter ganho notoriedade como o cirurgião plástico a quem as celebridades recorriam, chegando a protagonizar um programa televisivo. Para o governo do estado, o Partido Republicano escolheu o actual senador Doug Mastriano, conhecido adepto de teorias da conspiração que põem o Partido Democrata no centro de inúmeros escândalos e apoiante da insurreição de 6 de Janeiro.