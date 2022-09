Dia Nacional do Psicólogo: o que faz um psicólogo e como pode ajudar?

Exercer psicologia é aplicar a ciência psicológica para a prevenção do sofrimento e para a promoção do bem-estar e do desenvolvimento das pessoas.

Neste domingo, 4 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do Psicólogo. Assinalar esta data é uma forma de reconhecimento público da importância social desta profissão e representa um passo a favor da promoção da saúde de forma mais integrada.

Desde logo, é importante lembrar que Portugal é um dos países europeus com maior prevalência de doenças psiquiátricas e que grande parte das pessoas que estão em sofrimento não recebem os cuidados adequados porque não procuram ajuda ou simplesmente não conseguem obtê-la.

Esta lacuna na obtenção de apoio psicológico por um profissional especializado deve-se aos mais variados factores, dentre eles: desconhecimento, estigma associado à doença psicológica, falta de recursos financeiros, ausência de resposta do SNS, vergonha, etc.

Ao longo dos últimos dois anos, sobretudo nas fases mais críticas da pandemia, os psicólogos tiveram a oportunidade de afirmar a sua relevância para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade e isso contribuiu para quebrar estigmas instalados e para clarificar como estes profissionais podem ajudar a população, tanto ao nível individual como comunitário.

É verdade que os cuidados de saúde psicológica têm sofrido mudanças positivas dado o reconhecimento da sua relevância na vida das pessoas e instituições, e os psicólogos estão a ser cada vez mais incluídos nesta nova realidade, orientando a sua intervenção para o aumento da literacia em saúde mental e para a melhoria do equilíbrio emocional de quem os procura.

Como pode um psicólogo ajudar?

De modo a que as pessoas se sintam confiantes para procurar um psicólogo é importante que percebam as áreas de atuação deste profissional. O conhecimento daquilo que faz um psicólogo e a sua divulgação pode representar a concretização da ajuda profissional a alguém que se encontre em sofrimento,

Exercer psicologia é aplicar a ciência psicológica para a prevenção do sofrimento e para a promoção do bem-estar e do desenvolvimento das pessoas, sendo que os psicólogos podem atuar nas mais variadas áreas, sendo exemplos: a saúde pública, o desporto, as empresas, o tráfego, a clínica, a educação, a justiça, a administração local, etc..

Este técnico poderá ajudar as pessoas individualmente ou através da comunidade, dotando-as de recursos que otimizem a sua resiliência pessoal e social face a situações exigentes, como por exemplo, numa situação de divórcio complicado ou perante os sintomas intensos de ansiedade como acontecem numa perturbação de pânico.

Por outro lado, a contribuição dos psicólogos tem tido muita relevância no desenho de políticas públicas que acautelem os potenciais riscos de determinadas práticas profissionais, sendo um exemplo a utilização de ferramentas digitais na prestação de serviços, ou ao nível da promoção da literacia em saúde em situações de crise social como aquela que aconteceu na pandemia, explicando os comportamentos esperados e promovendo os saudáveis.

Nos Cuidados de Saúde Primários, podem colaborar com uma intervenção ao nível da prevenção de comportamentos de risco e ao da adoção de comportamentos adaptados, da adesão terapêutica e da adaptação à doença.

Nas escolas, os psicólogos investem na inclusão, na promoção do desenvolvimento, da aprendizagem e da saúde psicológica e do bem-estar de toda a comunidade educativa; ao passo que ao nível desportivo, o âmbito de actuação dos psicólogos é alargado, incluindo as áreas do Desporto, Exercício e Performance.

Outra área de ação dos psicólogos refere-se à promoção da justiça social e defesa dos Direitos Humanos. Este contributo da Psicologia tem como objetivo promover o cumprimento dos objectivos de desenvolvimento sustentável, particularmente no que diz respeito à erradicação da pobreza.

Ao nível das abordagens, a psicologia desenvolveu vários modelos teóricos assentes em evidência científica e técnicas que obedecem à investigação rigorosa e cientificamente comprovada. A Terapia Cognitivo-Comportamental é um dos modelos mais conhecidos e tem sido o tratamento de eleição para diversos problemas de saúde mental por demonstrar eficácia comprovada.

Os benefícios da intervenção psicológica refletem-se na melhoria das patologias físicas, tais como doenças cardiovasculares, a diabetes, a dor crónica, a artrite reumatóide, as doenças oncológicas, entre outras.

Quando as pessoas encontram a ajuda certa têm a oportunidade de se conhecerem melhor, comunicar e gerir os seus sentimentos, preocupações e comportamentos. Os ganhos obtidos, além de aumentar a sensação de bem-estar e satisfação com a vida, permitem uma redução da procura ao SNS e do consumo de medicamentos, além de uma maior adesão à terapêutica e a facilitação da mudança de comportamentos.

Foto @PETERCALHEIROS

Quando procurar ajuda de um psicólogo?

O facto do sofrimento psicológico não ser muitas vezes visível (ou não tanto quanto uma perna partida ou uma cicatriz de uma cirurgia) faz com que mais facilmente seja desvalorizado ou até mesmo escondido. Todos nós temos vulnerabilidades e potencialidade para desenvolver uma doença psicológica, não somente aquelas pessoas que têm factores genéticos associados. Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver PTSD (perturbação de stress pós-traumático) em resposta à exposição a um evento traumático ou depressão perante uma situação de vida difícil ou sentida como incapacitante.

É fundamental perceber que existe um contínuo entre o normal e o patológico. Não estamos sempre bem nem sempre mal, a principal diferença em cada um dos estados é o nível de sofrimento e a intensidade dos sintomas. O acompanhamento psicológico pode, então, ser positivo nestes momentos, servindo para ajudar a pessoa a organizar a sua experiência e a dar novos significados à mesma.

Importa estar atento a alguns sinais e sintomas de modo a poder pedir ajuda no momento certo e/ou ajudar quem está ao nosso lado. Os sintomas podem ser diferentes de pessoa para pessoa ou na mesma pessoa perante situações distintas.

Se há um mal-estar intenso e o indivíduo sente que deixou de dar resposta aos acontecimentos e desafios que surgem, que não está bem com ninguém ou está isolado, se sente ansiedade, desamparo, falta de interesse em atividades que antes retirava prazer, dificuldades ao nível do sono ou da alimentação (quer seja a mais ou a menos), cansaço constante, medo, choro persistente, insegurança, etc., e se estes sintomas causarem mal-estar continuado que interferem no seu funcionamento diário de forma significativa, é fundamental receber ajuda.

Também é importante procurar ajuda psicológica quando sentimos que estamos diferentes, que não somos nós, que algo mudou para pior nos nossos sentimentos e comportamentos habituais e não estamos confortáveis. É natural haver sintomas temporários, em reação a uma situação de crise ou transição (como no término de uma relação, numa mudança de país, uma doença) e isto não significa incapacidade, pelo contrário, pode representar adaptação.

O que importa é perceber se há mal-estar continuado, se não temos a rentabilidade e motivação de antes, quer seja no estudo, no trabalho, no lazer, se os outros incomodam-nos mais. É normal que haja momentos menos bons diariamente, mas se é permanente não deve ser aceite. Isto vale também para as crianças, sendo, naturalmente, mais difícil para elas perceberem e sinalizarem estas dificuldades, cabendo esta atenção aos pais.

Além da ajuda na resolução de problemas de saúde mental, como as fobias, a ansiedade, a depressão, as adições e nas situações de crise, o psicólogo pode ajudar a pessoa a conhecer-se melhor e a mudar comportamentos que não estejam a trazer benefícios para si e para os outros, bem como a encontrar explicação para situações vividas no passado que de certa forma ainda incomodam; ou simplesmente para melhorar a sua visão de si e ajudar a dar visibilidade às suas capacidades.

É num ambiente seguro e de confiança que este profissional poderá, em colaboração com quem o procura, prestar apoio para a resolução para problemas, comportamentos e sentimentos que causem mal-estar e inflexibilidade psicológica, passando a respeitar os seus limites e a ficar mais disponíveis para responder às suas necessidades.

Para verificar os profissionais qualificados para exercer psicologia, procure no diretório da OPP pelo nome ou nº de cédula.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990