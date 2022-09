O estilo de Serena Williams mudou a moda feminina no campo de ténis

A reforma da tenista do desporto de competição deverá ter pouco ou nenhum impacte no valor da sua marca, com a Nike a ter intenções de continuar a sua parceria com a atleta de 40 anos.

Desde ter sido capa de revistas até ter definido o estilo de gerações em campo, Serena Williams levou a melhor no U.S. Open de sexta-feira, ao ter reescrito o livro de moda para as atletas enquanto construía um império em nome próprio.

A 23 vezes vencedora do Grand Slam escolheu a bíblia da moda feminina, Vogue, para anunciar que estava “a evoluir para longe do ténis”, antes de entrar em campo com as suas deslumbrantes sapatilhas Nike no U.S. Open esta semana sob o olhar atento da grande dama da revista, Anna Wintour.

A competitiva rainha de Queens teve uma actuação vigorosa no que se espera que seja o seu torneio final, perdendo na terceira ronda 7-5 6-7 (4) 6-1 para Ajla Tomljanovic, mas o seu legado como ícone cultural não saiu sequer beliscado.

“O estilo e o desporto sempre estiveram estreitamente interligados, mas nenhum atleta abraçou o poder da moda como Serena Williams”, observou Katie Abel, editora executiva da Footwear News, à Reuters.

“Nunca fugiu dos looks que criavam rupturas, dentro ou fora de campo​, e sabe sempre como enviar uma mensagem, mesmo que seja controversa.”

Em 2004, Serena Williams competiu em Flushing Meadows com uma saia de ganga e, em 2018, em Roland-Garros, exibiu plumas desbotadas, quando usou um fato elástico preto para ajudar a sua circulação sanguínea após o desenvolvimento de coágulos nos dias após o parto.

Depois de os organizadores terem dito que proibiriam o fato elástico, os apoiantes de Williams gritaram “falta”. Williams fez um comentário à Associated Press: “Quando se trata de moda, não se quer ser um delinquente reincidente”.

O momento foi um clássico instantâneo e mostrou que a tenista podia aproveitar a moda para perturbar o status quo, avaliou Katie Lebel, uma investigadora de equidade de género no desporto e professora assistente na Universidade de Guelph.

“O sexismo tem sido muito difundido quando se trata de vestuário feminino... As expectativas em torno do que as mulheres atletas devem parecer foram particularmente impregnadas disso”, disse Lebel. “Serena foi contra tudo isto. Julgo que repensou realmente os padrões para as mulheres no ténis.”

Serena e a sua irmã, Venus, trouxeram o estilo negro para um desporto esmagadoramente branco quando tomaram o campo pela primeira vez como profissionais nos anos 1990, enfrentando críticas por usarem tranças com missangas em competição.

Williams exibiu-se com o penteado quando ganhou o seu primeiro Grand Slam em Nova Iorque. Fotos da filha Olympia com tranças idênticas nas bancadas de Flushing Meadows este ano foram uma sensação instantânea.

“Desde o momento em que Serena e a irmã Venus entraram no court com as suas tranças têm sido modelos para as mulheres negras e aspirantes a atletas femininas em todo o lado”, disse Abel.

Glam Slam

A amizade entre Serena e o falecido director artístico da Louis Vuitton Virgil Abloh resultou num dos seus mais memoráveis conjuntos no US Open, um conjunto Nike inspirado num fato de bailarina, em 2018, quando se aproximou tentadoramente de conquistar um 24.º título maior, mas ficou aquém das expectativas na final.

Enquanto a sua corrida no U.S. Open terminou, o seu trabalho em Nova Iorque acaba de começar, com uma prévia dos novos looks Glam Slam da sua marca S by Serena, planeada para 12 de Setembro para coincidir com a Semana de Moda.

E espera-se que a sua reforma do desporto de competição tenha pouco ou nenhum impacte no valor da sua marca, com a Nike a ter intenções de continuar a sua parceria com a atleta de 40 anos.

“Williams pode estar a reformar-se do ténis, mas acredito que a sua influência na moda está apenas a começar. Sem o seu programa de treino cansativo, penso que teria ainda mais tempo e energia para se concentrar nesta área”, disse a directora de Moda da W Magazine Nora Milch.

Uma magnata da moda fora do campo, Serena foi nomeada para a direcção da aplicação de compras Poshmark em 2019, abrindo o seu próprio armário ao lado de peças de Olympia para clientes no mercado da moda. Manish Chandra, fundadora e CEO da Poshmark, disse que Williams inspirou várias outras empresárias a vender na aplicação através da sua voz e perspectiva únicas.

“Como campeã do empoderamento feminino, Serena lidera sempre com amor e ajuda a assegurar que a nossa comunidade Poshmark esteja à frente e no centro de tudo o que fazemos”, disse Chandra à Reuters. “As suas realizações e visão através do mundo dos negócios, da moda e do empreendedorismo fizeram dela um ajuste perfeito para a nossa direcção... Ela lidera com humildade, gentileza e autenticidade.”