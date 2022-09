No Kalorama, vimos a regeneração emocional de Nick Cave

Não havia como escapar-lhe: mesmo passados apenas três meses da sua anterior actuação em Portugal, o músico australiano imperou numa noite extraordinária em que ficou claro o quanto procura, com as suas canções, criar pontes para aqueles que o ouvem. Ornatos Violeta e Disclosure ajudaram à festa do último dia no Parque da Bela Vista. O Meo Kalorama regressa em 2023, entre 31 de Agosto e 2 de Setembro.

Quão provável era que Nick Cave e os seus muchachos Bad Seeds assinassem no Meo Kalorama um concerto razoavelmente diferente daquele que, há três meses, tinham apresentado no Primavera Sound? E quão provável seria essa hipótese tendo em conta que o alinhamento se desviou apenas um par de milímetros daquele a que tínhamos assistido nessa ocasião no Porto? Claro que uma fatia considerável do público do Kalorama não terá coleccionado os dois momentos na sua caderneta de cromos dos concertos de 2022, mas dificilmente aqueles que estiveram presentes em ambos irão sobrepor as memórias e deixarão de criar recordações distintas para as duas noites.