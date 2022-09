Festival Ano 0: diversidade e inventividade numa Lisboa “crescentemente gentrificada”

A terceira edição do evento organizado pela Rádio Quântica acontece em Lisboa e no Barreiro, nos dias 16 e 17 de Setembro, e dá protagonismo a músicos emergentes de comunidades racializadas e LGBTI+.

Nos dias 16 e 17 de Setembro, a Galeria Zé dos Bois (ZdB), em Lisboa, e a ADAO, no Barreiro, recebem a terceira edição do ANO 0, festival organizado pela Rádio Quântica que reúne músicos, DJs, colectivos e editoras do circuito independente de Lisboa e arredores, dos seus centros e das suas periferias.

O protagonismo vai, sobretudo, para artistas emergentes de comunidades racializadas e LGBTI+. É possível encontrar aqui algumas coordenadas que nos guiam pela nova música que anda a ser feita em território nacional, da electrónica de diferentes genealogias ao hip-hop – e à margem dos grandes festivais e de outros holofotes, como registo da diversidade e inventividade que, apesar de tudo, ou por causa de tudo, ainda brota de uma Lisboa “crescentemente gentrificada, na qual uma uniformização cultural imposta de cima ou de fora tem vindo cada vez mais a imperar”, nota a organização do festival, que pretende também estimular um “diálogo cultural e geográfico”.

O primeiro dia do Ano 0 é na ZdB, por onde passam Living Room DJs, Natalí, Puçanga, Suzana, Didi, Nayela e Danykas. Segue-se depois para a ADAO – Associação Desenvolvimento Artes e Oficios, que receberá Sean Being, Cintia, Ness, XEXA, Toada, Herlander, EDND e Living Room DJs para um segundo round.

O espaço barreirense apresenta ainda a performance de Unidigrazz, colectivo de Mem Martins composto por Diogo “Gazella” AWK, OnunTrigueiros, Rappepa Bedju Tempu, Sepher AWK e Tristany, um dos projectos que integrou a exposição Interferências – Culturas Urbanas Emergentes, no MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia.

O bilhete diário para o festival custa 12 euros e o passe completo 20 euros.