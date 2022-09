Em nome da segurança alimentar, África está a ler os genes das suas espécies (e não só)

ThankGod Ebenezer fala-nos de uma iniciativa que quer sequenciar o genoma de 100.000 espécies em África. Já Tahirou Abdoulaye indica-nos projectos que estão a ajudar agricultores a aumentar a sua produção com culturas mais resistentes ao clima e a pragas. São exemplos do que se está a fazer para assegurar a segurança alimentar e a biodiversidade no continente africano.

O cientista ThankGod Ebenezer bem procurava por informação genética de espécies em África, mas as suas pesquisas em bases de dados não tinham resultados de encher as mãos. E não era só não encontrar material sobre essas plantas e animais, era também observar que muito desse trabalho tinha sido feito por cientistas fora de África. Juntamente com alguns colegas, o bioinformático nigeriano delineou um plano para se conseguir sequenciar o genoma de mais de 100.000 espécies africanas no próprio continente – é o Projecto do Biogenoma Africano. Ou, podemos tratá-lo por AfricaBP, na abreviatura em inglês.