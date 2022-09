Fogo na Califórnia expulsa milhares de pessoas das suas casas

O incêndio começou na sexta-feira a 370 km a norte de Sacramento. As autoridades locais dizem que as pessoas deveriam planear “no mínimo vários dias” para se manterem afastadas das áreas evacuadas.

Um incêndio a mover-se muito rapidamente no Norte da Califórnia queimou cerca de 1620 hectares de terreno até sábado de manhã e levou a evacuação de casas por milhares de residentes, alguns dos quais também ficaram feridos. O incêndio “Mill Fire” começou na sexta-feira cerca de 230 milhas (370 km) a norte de Sacramento. No sábado de manhã, estava contido cerca de 20%, segundo o Departamento de Silvicultura e Protecção contra Incêndios da Califórnia.

Cerca de 100 casas e edifícios foram declarados destruídos pelo incêndio, segundo as autoridades. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, proclamou o estado de emergência para o condado de Siskiyou. A declaração de emergência ajudará os residentes a aceder à ajuda federal e a desbloquear recursos estatais.

O gabinete de Newsom afirmou que o incêndio tinha causado feridos civis e cortes de energia, destruído habitações e forçado milhares de residentes a abandonar as suas casas. As autoridades locais disseram que as pessoas deveriam planear “no mínimo vários dias” para se manterem afastadas das áreas evacuadas.

O condado de Siskiyou, lar da Floresta Nacional de Klamath, tem uma população de cerca de 44.000 habitantes, de acordo com o U.S. Census Bureau. Kim Greene, o presidente da câmara da pequena cidade de Weed no condado de Siskiyou, disse ao Los Angeles Times que o incêndio começou numa serração.

Vídeos publicados no Twitter pelos media e jornalistas locais mostraram o incêndio destruindo um edifício industrial em Weed, queimando terrenos florestais e espalhando-se por áreas residenciais.

Outro incêndio chamado “Mountain Fire” propagou-se simultaneamente em Gazelle, localizado a 10 milhas (16 km) noroeste de Weed. A partir da manhã de sábado, esse incêndio estava apenas 5% contido e tinha queimado cerca de 1375 hectares de terreno.

Mais de duas décadas de seca e temperaturas crescentes, exacerbadas pelas alterações climáticas, tornaram a Califórnia mais vulnerável do que nunca a incêndios florestais. Até agora, os dois anos mais devastadores de que há registo foram em 2020 e 2021, com base no número de hectares queimados.