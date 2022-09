Alerta: extinção de árvores vai provocar uma catástrofe ambiental

Um novo estudo da New Phytologist Foundation, com sede na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, prevê “consequências catastróficas” para os ecossistemas, vida animal e humana se a perda generalizada de árvores continuar.

Segundo a investigação, pelo menos 17.500 das 60 mil espécies de árvores existentes em todo o mundo estão em risco de extinção e 100 já desapareceram. Tudo isto, explicam os investigadores, desencadeia “um efeito dominó”: as árvores armazenam menos dióxido de carbono essencial para combater as alterações climáticas e a desflorestação provoca incêndios, pragas e doenças.

“Estamos a mostrar que as florestas diversas armazenam mais carbono do que as monoculturas. Isso é verdade para muitas das funções ecológicas, não apenas na captura de carbono, mas no habitat dos animais, resiliência a pragas, doenças, tempestades e clima adverso. Ao perder a diversidade das árvores, também perderemos a diversidade de todos os organismos: pássaros, animais, fungos, microorganismos e insectos”, revela ao The Gaurdian Malin Rivers, principal autor do artigo.

A par disto, e como o mercado global está fortemente dependente das florestas, aumentam os efeitos negativos para a economia mundial. Estes habitats contribuem com 1,3 triliões de dólares (1,3 biliões de euros) para o comércio global através da madeira – mercadoria mais valiosa – frutos e indústria farmacêutica.

De todas as frutas existentes para consumo, 53% vêm de árvores, explica o estudo, acrescentado que a falta de alimentos vai prejudicar sobretudo os meios rurais mais pobres.

“O declínio das populações de árvores resultante de factores como desmatamento ou colheita excessiva pode resultar num declínio nos padrões de vida. Isso pode levar a ‘armadilhas da pobreza’, nas quais a degradação ambiental faz com que a pobreza persista”, explica Malin Rivers.

Segundo o autor, as espécies de animais que dependem das florestas já diminuíram cerca de 53% em mais de 50 anos. “Quando olhamos para os riscos de extinção para mamíferos ou aves, subjacente a isso está a perda de habitat, e essa perda de habitat geralmente é a perda de árvores. Se não cuidarmos das árvores, não há como cuidar de todas as outras formas de vida lá.”

O alerta é apoiado por 45 cientistas de mais de 20 países e assinado por mais de 30 organizações. A mensagem é clara: “Queremos ver acção”, diz Rivers. “Todos nós podemos assumir a responsabilidade pela carne que comemos e de onde ela vem, e garantir que os produtos das árvores sejam de origem sustentável. Mas também queremos que os Governos assumam a responsabilidade”, conclui.