Jane Fonda diagnosticada com cancro aos 84 anos

A actriz revelou no Instragam que lhe foi diagnosticado um linfoma não Hodgkin e que vai passar os próximos seis meses em tratamentos de quimioterapia. Na mesma publicação, critica o sistema de saúde norte-americano, dizendo-se privilegiada por ter acesso a “seguro de saúde”, aos “melhores médicos” e tratamentos.

A actriz norte-americana Jane Fonda revelou, na sexta-feira, que lhe tinha sido detectado um linfoma e que já iniciou os tratamentos de quimioterapia. “Queridos amigos, tenho algo pessoal que quero partilhar. Fui diagnosticada com um linfoma não Hodgkin e já comecei os tratamentos de quimioterapia”, escreveu no Instagram, acrescentando que é um tipo de cancro “muito tratável” ao qual 80% das pessoas sobrevivem.

Na publicação, a actriz de 84 anos afirmou sentir-se privilegiada não só pela elevada taxa de sucesso, mas também pelo “seguro de saúde, acesso aos melhores médicos e tratamentos”.

“Compreendo, e é doloroso, que sou privilegiada nisso. Quase todas as famílias na América já tiveram de lidar com o cancro numa altura ou noutra e muitas não têm acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou a receber e isto não está certo”, acrescentou para destacar o estado do sistema de saúde dos Estados Unidos.

Jane Fonda revelou que vai passar os próximos seis meses em tratamento, mas avisou que o estado de saúde não a vai fazer desistir do activismo climático.

“Por exemplo, as pessoas precisam de saber que os combustíveis fósseis causam cancro. O mesmo acontece com os pesticidas, muitos dos quais são baseados em combustíveis fósseis, como o meu”, revelou.

A actriz, que conta com mais de 60 anos de carreira, integrou o elenco da temporada final da série de comédia da Netflix Grace and Frankie.

Durante o percurso por Hollywood venceu dois Óscares pelos papéis nos filmes Klute de 1971 e Coming Home de 1978. Moving On, o filme mais recente em que participou, vai estrear-se este mês no Festival de Cinema de Toronto.