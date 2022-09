Real Madrid já é líder isolado da Liga espanhola

O guarda-redes português Rui Silva foi um dos responsáveis pelo facto de o Betis ter saído da capital espanhola com apenas dois golos sofridos.

O Real Madrid isolou-se neste sábado no comando da Liga espanhola, ao impor-se por 2-1 na recepção ao Betis, em jogo da quarta jornada, que opunha as duas únicas equipas só com vitórias na prova.

O campeão espanhol e europeu parecia ter via aberta para um triunfo tranquilo quando o avançado brasileiro Vinicius Júnior inaugurou o marcador logo aos nove minutos, mas os visitantes restabeleceram o empate pouco tempo depois, aos 17’, com um golo do médio Sergio Canales.

A equipa treinada pelo italiano Carlo Ancelotti só voltou a adiantar-se no marcador na segunda parte, aos 65 minutos, graças a novo jogador brasileiro, o avançado Rodrygo, num raro jogo em que o goleador francês Karim Benzema ficou em branco.

O guarda-redes português Rui Silva foi um dos responsáveis pelo facto de o Betis ter saído da capital espanhola com apenas dois golos sofridos, apesar de a equipa de Sevilha, que não pôde contar com o médio William Carvalho, devido a lesão, nunca ter deixado de procurar o empate.

O Real Madrid isolou-se no topo da classificação, com três pontos de vantagem sobre o Betis, que pode ser ultrapassado por Barcelona (adversário da outra equipa de Sevilha), Athletic Bilbau e Villarreal, todos a cinco pontos de distância dos “merengues”.