Fim-de-semana na TV: Este País Não É para Velhos entre uma Sombra em fuga e um tributo a Taylor Hawkins

CINEMA

A Vida de Pi

TVCine Emotion, sábado, 19h35

O jovem Pi sempre viveu na Índia, num zoo administrado pela família. Um dia, resolvem mudar-se com os animais para o Canadá. O navio em que viajam naufraga e Pi dá por si à deriva num pequeno bote que terá de partilhar, durante 227 longos dias, com um tigre-de-bengala.

Baseado no romance de Yann Martel (vencedor de um Booker Prize e e publicado em mais de 40 países), A Vida de Pi passou para o grande ecrã pelas mãos de Ang Lee. O realizador foi premiado com o Óscar, um dos quatro que o filme conquistou, entre as 11 nomeações que recebeu.

Além da Escuridão: Star Trek

AMC, sábado, 22h10

Estreado em 2013, é o 12.º filme da saga Star Trek. Conta com realização de J. J. Abrams e com interpretações de Chris Pine, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Karl Urban, Simon Pegg e Zachary Quinto.

Quando a tripulação da Enterprise regressa a casa após ter realizado uma longa viagem para derrotar Nero, é surpreendida por uma força que destruiu a frota e tudo o que ela significa, colocando o mundo em perigo de total aniquilação. O grupo de resistentes liderado pelo Capitão Kirk terá de encontrar o responsável e restaurar a paz e o equilíbrio à civilização.

Kiss Me

RTP2, sábado, 00h35

Nos anos 1950, numa pequena vila portuguesa, uma mulher ousa sonhar. Laura foge a um marido que a maltrata, deixando para trás o filho. Vai viver para Tavira, com uma tia a quem chamam “viúva alegre” e que regressou há pouco tempo dos EUA. Aí, Laura entrega-se aos sonhos e ao amor, confundindo-se com Marilyn. Mas num Portugal fascista não há lugar para mitos.

Realizado por António da Cunha Telles, Kiss Me tem Marisa Cruz, Manuel Wiborg, Nicolau Breyner, Clara Pinto Correia e Rui Unas no elenco.

Sombra

TVCine Top, domingo, 21h30

Com realização e argumento de Bruno Gascon, o filme parte de casos reais – em especial, o de Filomena Teixeira e do seu filho, Rui Pedro – para retratar a superação e o amor incondicional de uma mãe que recusa fazer o luto por uma criança que acredita ainda estar viva, quando todos a pressionam a desistir. Os actores Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte e Tomás Alves ocupam os papéis principais.

Este País Não É para Velhos

AMC, domingo, 22h10

Quatro Óscares – melhor filme, realização, actor secundário (Javier Bardem) e argumento adaptado – premiaram este thriller dos irmãos Coen, baseado num romance de Cormac McCarthy.

Llewelyn Moss (Josh Brolin) descobre uma carrinha rodeada por cadáveres e carregada de heroína e dois milhões de dólares. Resolve ficar com o dinheiro. O seu acto desencadeia uma série de acontecimentos extremamente violentos, que nem mesmo a lei, na figura do xerife Bell (Tommy Lee Jones), consegue travar.

SÉRIE

Os Anos dos Milagres

RTP2, sábado, 16h01

A Alemanha do pós-II Guerra Mundial é o cenário desta minissérie que retrata a vida de uma família, os Wolf, à medida que procuram o seu lugar nessa época de oportunidades (e feridas) abertas. Regressa à grelha do canal público ao sábado, onde fica semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

A História em Números

História, sábado, 19h20

Os quatro triliões de batatas fritas vendidos pela indústria de fast food e os 8.850 metros de altitude do Evereste são os valores que marcam a estreia da série documental. É emitida ao sábado, sempre em dose dupla.

Através de “factóides e estatísticas alucinantes, entrevistas com especialistas em entretenimento e animações criativas e infografias injectadas com um humor atrevido”, analisa e organiza momentos históricos através de números que dão “uma nova perspectiva sobre as pessoas, os acontecimentos e os temas que moldaram o mundo em que vivemos hoje em dia”, anuncia o canal.

Flee - A Fuga

TVCine Edition, domingo, 22h

Amin chegou à Dinamarca vindo do Afeganistão. Era menor e estava sozinho. Agora tem 36 anos, sucesso no mundo académico e está em vésperas de se casar com o namorado. Mas há algo que o atormenta há duas décadas e que poderá estragar tudo.

Realizado por Jonas Poher Rasmussen, este filme recorre à animação para narrar essa história. Foi nomeado para três Óscares – melhor documentário, animação e filme internacional – e trouxe de Sundance o prémio de melhor documentário do mundo.

MÚSICA

Elas e o Jazz

RTP2, sábado, 15h03

Elas são Marta Hugon, Mariana Norton e Joana Machado a harmonizarem vozes e a partilharem a paixão pelo jazz, em espectáculos que vão da Broadway aos standards, passando por temas menos frequentados.

The Taylor Hawkins Tribute Concert

MTV Portugal, domingo, 20h10

Do Estádio de Wembley, em Londres, chegam as imagens do concerto de homenagem a Taylor Hawkins, o baterista dos Foo Fighters, que morreu no dia 25 de Março, aos 50 anos.

Realizado no sábado, 3 de Setembro, por iniciativa da banda e da família, o tributo reúne um vasto e ilustre alinhamento de músicos de várias gerações: Stewart Copeland, Liam Gallagher, Josh Homme, Brian Johnson, Brian May, Roger Taylor, Krist Novoselic, Kesha, Chrissie Hynde, Roger Taylor, Lars Ulrich e muitos outros. Os humoristas Dave Chappelle e Chris Rock também marcam presença.

Uma segunda manga do evento terá lugar em Los Angeles, no dia 27 de Setembro.

Luís Trigacheiro ao Vivo no Teatro Tivoli BBVA

RTP2, domingo, 22h57

Estreia televisiva do concerto que marcou o arranque da digressão Fado do Meu Cante, no Tivoli BBVA, em Lisboa, a 26 de Maio deste ano.

O título do espectáculo é o mesmo do primeiro disco de Luís Trigacheiro, que foi lançado dois anos depois da vitória do cantor alentejano no The Voice Portugal em 2020 e que contou com composições de António Zambujo, Carminho e Luísa Sobral.

ÓPERA

Boris Godunov na Ópera de Paris

RTP2, sábado, 22h03

O encenador belga Ivo Van Hove, premiado com um Tony e conhecido pelas abordagens arrojadas, assina esta versão da obra-prima de Mussorgsky, produzida em 2018 para a Ópera de Paris. Retrata a Rússia sob a regência do czar Boris Godunov, na transição do século XVI para o XVII, com base no drama escrito por Alexander Pushkin.

DESPORTO

Futsal: Polónia x Portugal

RTP2, domingo, 14h52

Directo. O pontapé de saída da selecção nacional no Campeonato da Europa Sub-19 2022 é dado frente à equipa da Polónia. A competição continua até 10 de Setembro, em Jaén (Espanha), e todos os jogos da equipa portuguesa têm transmissão garantida na RTP2.

Seguem-se os encontros com os outros adversários do Grupo B: França (domingo, às 17h30) e Itália (quarta-feira, à mesma hora). A emissão é comentada pelo ex-guarda-redes de futsal Fernando “Naná” Paiva e narrada pelo jornalista António Pedro Carvalho.

TALK-SHOW

Isto É Gozar com Quem Trabalha

SIC, domingo, 21h40

Depois da interrupção para férias, Ricardo Araújo Pereira e a sua trupe regressam para mais uma vaga do programa que faz comentário humorístico à actualidade política e não só – tom também aplicado a quem se senta na cadeira de entrevistado.

INFANTIL

Paddington (V. Port.)

Panda, sábado, 11h

Um jovem urso pardo das florestas peruanas viaja para Inglaterra em busca de um novo lar. Acaba por se perder na gigantesca estação de comboios de Paddington, em Londres. Felizmente, é encontrado pela família Brown, que decide dar-lhe guarida. Tudo lhe corre bem até ser alvo da atenção de uma taxidermista que o quer para a sua colecção de animais empalhados. Escrito e realizado por Paul King, o filme transpôs para o grande ecrã, em 2014, a simpática personagem criada, em 1958, por Michael Bond.

Top Cat: O Início (V. Port.)

Cinemundo, domingo, 11h20

Nas ruas e vielas de Nova Iorque sobrevive um gangue de gatos vadios: Spook, Brain, Choo-choo, Fancy-Fancy, Benny e Top Cat, o líder. Aqui, ficamos a conhecer as origens de cada um dos seus membros e o que deu início a tão peculiar irmandade, sem passar ao lado da razão da rivalidade com o azarado Dibble, o agente de autoridade que não desiste de os perseguir.

Com realização do mexicano Andrés Couturier, o filme adapta a famosa série de animação dos estúdios Hanna-Barbera.