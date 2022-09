O seminário Doc’s Kingdom comemora o centenário de um filme seminal da história da sétima arte e do documentário, que continua a ser até hoje motivo de apaixonada discussão.

“Orson Welles dizia não perceber como ele podia ser encaixado na indústria, a não ser como um dos grandes, e Sergei Eisenstein dizia que, tal como os seus colegas, aprendeu mais com Nanook, o Esquimó do que com todo o restante cinema estrangeiro que tinham visto.”