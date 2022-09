Cláudia Varejão e uma colecção emotiva de possibilidade humanas

Luís, Ana, Cloé e as amizades queer que os rodeiam, essas vidas invisíveis, insulares. Lobo e Cão, uma ficção – simplifiquemos, para já – filmada com uma comunidade em São Miguel, nos Açores, foi a forma de as elevar. E há um momento no filme que concretiza o altar. Para o espectador, sobretudo para os actores que vivem de novo as suas próprias histórias de vergonha, medo e ocultação. O filme contempla-os. Ouve-se Cold Song, interpretada por Klaus Nomi.