De mini-turbinas eólicas a porta-beatas – prémios para ideias portuguesas por um planeta melhor

Baterias gigantes feitas a partir de materiais de construção, mini-turbinas eólicas para aproveitar o vento e um porta-maços para colocar as beatas foram as três ideias vencedoras de um concurso nacional e que vão participar numa competição europeia. O finalista é conhecido em Setembro.

E se tivéssemos mini-turbinas eólicas que permitem aproveitar “o vento urbano” para produzir energia? Baterias gigantes feitas a partir de materiais de construção? Então e porque não criar uma caixa “dois em um” onde se pode guardar o maço de tabaco mas com um cinzeiro que pode levar até 20 beatas de cigarros?

Estas foram apenas algumas das ideias que começaram a ser desenhadas por equipas portuguesas e que acabaram por vencer a competição alterações climáticas? Este projecto ajuda-te a torná-la real" target="_self">ClimateLaunchpad, iniciativa europeia que procura ideias sustentáveis e que em Portugal é organizada pela UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, Lipor, Pacto Português para os Plásticos e Smart Waste Portugal. Este mês, os projectos vencedores vão representar o país na final.

“Nesta final estarão presentes mais de 40 projectos oriundos de toda a Europa, que vão disputar o acesso à Global Grand Final, assim como prémios regionais em categorias como Urban Solutions, Clean Energy, Circular Economies, entre outros”, lê-se no comunicado enviado às redacções.

Porta-beatas

O projecto intitulado Beat the Butt assenta na ideia de um porta maços de tabaco destinado a armazenar beatas e tem como objectivo, criar o “primeiro sistema de recolha selectiva de beatas”, revelou à Lusa Carla Portela, da Universidade Nova de Lisboa.

O plano é oferecer uma caixa com o mesmo tamanho de um maço de tabaco, mas que não pretende ser apenas uma “caixinha” como as que vemos actualmente à venda em quiosques ou bombas de gasolina, mas antes “uma estratégia completa” para incentivar os fumadores a descartarem as beatas de cigarros no sítio certo, ao invés dos caixotes de lixo ou no chão.

O Beat the Butt quer ajudar a limpar as beatas de cigarros no meio ambiente — só em Portugal são atiradas 7 mil beatas para o chão a cada minuto. “Os quiosques e postos de abastecimento — onde são vendidos a maioria dos maços de tabaco — terão, depois, locais específicos para que cada pessoa possa despejar a sua pequena caixa aquando da compra do novo maço”, descreve um comunicado divulgado pela UPTEC.

“Idealmente o que queremos é que os fumadores recebam pontos por fazer o correcto e tentar fazer isso de forma automática através de uma aplicação, na qual as pessoas recebem os pontos e nós sabemos qual o volume de enchimento dos colectores espalhados”, esclareceu. O intuito é que as beatas sejam recolhidas “quando necessário” e, posteriormente, possam dar “origem a novos produtos”.

A caixa, além de ser rígida e impedir a libertação de cheiros, é feita de plástico. No total, podem ser armazenadas, pelo menos, 20 beatas.

Aproveitar o vento nas cidades

No caso do WindCredible que recorre a motores de veículos eléctricos, como trotinetes e bicicletas, para criar mini-turbinas eólicas, tudo começou com a manutenção de uma impressora 3D. Em ambos os casos os motores funcionam como geradores, explicou Filipe Fernandes à agência Lusa.

“Os motores geravam energia quando eram movimentados por indução magnética. Percebi isso depois de desmontar os motores e foi então que procurei outros que fizessem o mesmo”, esclareceu, acrescentando que a procura levou aos motores de veículos eléctricos, como trotinetes, overboards e bicicletas.

Aos poucos, a ideia “foi ganhando forma” com o objectivo de aproveitar o vento na totalidade. “Tanto a nível urbano como rural há muito vento para aproveitar, e pensamos que era a maneira mais simples para ocupar um espaço que não está ocupado. O vento urbano não está a ser rentabilizado”, reforçou.

Desta forma criou, em conjunto com os restantes elementos da equipa, um protótipo e um modelo do produto com dois metros que será “um bom acrescento a qualquer sistema de produção fotovoltaica”, afirmou Filipe Fernandes.

Tudo isto, porque quem já tem um sistema fotovoltaico “não precisa de grandes acrescentos” para utilizar estes geradores. As mini-turbinas vão produzir o equivalente a “três ou quatro painéis fotovoltaicos” – o que se traduz numa poupança de cerca de dez euros na conta da luz a um consumidor.

“O nosso objectivo é colocar uma destas turbinas em todos os telhados e em todas as comunidades, por isso, estamos muito expectantes”, garantiu.

Baterias gigantes

Outro dos projectos vencedores na fase nacional da competição, é o E-Gravity que criou uma forma de armazenar grandes quantidades de energia, através de baterias com capacidade para mais de um megawatt hora (1MWh).

“Estas baterias gigantes são carregadas pelo seu movimento ascendente, transformando-o em energia eléctrica. As baterias do E-Gravity, que podem ser criadas com resíduos da construção – por serem pesados –, apresentam-se como uma alternativa às baterias químicas e, por isso, mais sustentáveis”, explica o comunicado da UPTEC.

Os três projectos vencedores vão ter acesso a incubação gratuita na UPTEC durante quatro meses, apresentar a ideia de negócio ao fundo de investimento para oceanos e clima da Faber e ainda obter formação na Ordem dos Engenheiros – Região Norte, no valor de mil euros cada, esclarece o comunicado adiantando ainda que vão receber apoio na definição da estratégia de propriedade intelectual e na estratégia de financiamento da empresa.

A ClimateLaunchpad, que está em Portugal desde 2016, já apoiou mais de 60 equipas e conta com três vencedores internacionais. Desde 2014, data em que o programa foi criado, já concorreram quase 12 mil ideias de negócio de 55 países.