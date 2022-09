Nome Tubarão Pet-Nat Bruto 2021

Produtor Ricardo Garrido, Vila do Conde

Castas Loureiro, Azal, Borraçal e outras

Região IVV - Vinho Regional

Grau alcoólico 11,5 por cento

Preço (euros) 14,50 (www.tua.wine)

Pontuação 86

Autor José Augusto Moreira