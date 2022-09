Montenegro repesca ideia de Rio e defende alargamento dos vales-cirurgia às consultas e exames

A ideia de reforçar a complementaridade entre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os sectores social e privado mantém-se como a linha mestra da concepção do sistema defendida pelo actual líder do PSD. Luís Montenegro tem remetido para mais tarde a apresentação de uma reforma da saúde – primeiro avançou com uma proposta de medidas de emergência social – mas a sua moção de candidatura revela já duas propostas concretas: o alargamento dos vales cirurgias às consultas da especialidade e exames e o reforço da componente de saúde primária dos centros de saúde com modelo USF.