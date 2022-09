Missão da AIEA na central de Zaporijjia: uma situação complexa e “única”

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) levou a Zaporijjia uma equipa de 14 elementos numa missão de alto risco que pretende avaliar o estado da maior central nuclear da Europa, ocupada nesta altura pelas forças russas, no sul da Ucrânia. O trabalho do conjunto de especialistas é como muitos outros realizados pela AIEA e, ao mesmo tempo, é uma situação “única” na história da agência das Nações Unidas, diz José Gonçalves Marques, investigador no Campus Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior Técnico.