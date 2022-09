Bora! Arouca é o ponto de encontro dos viajantes portugueses este fim-de-semana

É o Bora! e são os Encontros de Viagem de Arouca: dias 3 e 4 de Setembro, viajantes de todo o país encontram-se para conversas sobre experiências e dicas de viagens, com a sustentabilidade como fio condutor. João Amorim, aka Follow The Sun Travel, é o comissário do evento.

Arouca recebe nos dias 3 e 4 de Setembro a primeira edição de um evento sobre viagens. Espera-se dar a conhecer o município e que quem lá for fique também com vontade de querer conhecer o resto do mundo. João Amorim, mais conhecido nas redes sociais por Follow The Sun Travel, é o embaixador de evento e assegura que as pessoas “vão ficar inspiradas” e com “vontade de fazer experiências diferentes”.

Bora! Encontros de Viagem de Arouca acontece no centro histórico e vai ser o palco para várias conversas — a começar no sábado de manhã com o tema Turismo - Gestão, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade, com a participação de Vítor Afonso (professor de Gestão, Inovação e Empreendedorismo), Rui Quadros (docente na ESHTE e ISEC/ Airline Executive), Hugo Teixeira Francisco (co-fundador da Portugal Green Travel), Teresa Moreira (directora da Neoturis) e Ana Beatriz (CEO na ABC Sustainable Luxury Hospitality) — com criadores de conteúdos digitais (moderadas pelo jornalista do PÚBLICO, Luís Octávio Costa, @kitato no Instagram) sobre as experiências que viveram ao visitar os mais diversos países.

Foto Uma das fotografias que fazem parte da exposição do evento @followthesuntravel

No primeiro dia do evento, Filipa Frias e Diogo Frias, Intrepid Jumpers, e Luís Simões, responsável pelo universo World Sketching Tour, são os primeiros a partilhar as histórias das suas aventuras.

Marta Durán, a criadora de conteúdos Boleias da Marta, Rui Barbosa Batista, Born Freee nas redes sociais, e Filipe Morato Gomes, conhecido pelo projecto Alma de Viajante no meio social, vão também estar presentes em Arouca para conversar sobre o mundo das viagens.

O Parque Municipal de Arouca acolhe ainda mais conversas entre influenciadores digitais para desvendarem algumas dicas sobre viagens, novos roteiros ou como viajar com poucos recursos. Alexandra Costa e Vítor Covaneiro, do blogue Vens ou Ficas, Ana Pereira, conhecida no mundo digital por Viajar Mais Com Menos, Inês Machado, e Cristina Hossu, a Roteiro na Mão nas redes sociais, são os oradores convidados para esta conversa sobre como viajar pelo mundo.

Para além das palestras com os criadores de conteúdos e influenciares digitais, o evento vai contar com outras actividades mais práticas. O percurso de trekking pelos passadiços do Paiva e pela ponte suspensa, 516 Arouca, é o ponto alto do segundo dia do Bora! Encontros de Viagem em Arouca.

A programação apresenta ainda outras actividades como experiências com olaria, pintura, bordado e estampagem, showcookings, workshops de fotografia com o smartphone, ministrados pelo Instituto Português de Fotografia e exposições fotográficas sobre viagens pelo mundo e o mundo das carruagens.

O evento, que conta com a parceria da Associação Geoparque de Arouca (AGA), é gratuito, mas algumas actividades, como os workshops e o percurso de trekking, necessitam de inscrição prévia para participação.