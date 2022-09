Sangue, suor e sorrisos de Nadal no US Open

Rafael Nadal voltou a ceder o primeiro set no seu duelo com o também experiente Fabio Fognini, mas após muito suor e algum sangue, o espanhol somou a 20.ª vitória em outros tantos encontros realizados em torneios do Grand Slam este ano e seguiu em frente no US Open. Invencível nos majors, falta saber se a falta de competição nas últimas semanas poderá a vir a ser um factor mais tarde, mas para já, nem Fognini, nem um auto-infligido golpe no nariz o pararam na noite de quinta-feira.

Um Nadal (3.º) irreconhecível no set inicial – cometeu 11 erros não foçados e assinou apenas três winners – deu lugar ao melhor tenista de 2022. O tenista espanhol inverteu o sentido do encontro ao recuperar de 2-4 no segundo set e nem mesmo um raro acidente quando a raqueta ressaltou no solo e bateu-lhe no nariz – o impediu de ultrapassar Fognini (60.º), por 2-6, 6-4, 6-2 e 6-1.

“Fiquei um pouco tonto no início e foi doloroso”, reconheceu Nadal, que também admitiu ter tido alguma sorte. “Tive sorte que o Fabio cometeu alguns erros no segundo set. Ainda estou vivo após este encontro e isso significa muito”, frisou o espanhol de 36 anos.

Antes, o Arthur Ashe Stadium foi palco da despedida das irmãs Williams enquanto dupla vencedora de 14 provas do Grand Slam, incluindo o US Open em 1999 e 2009, e três medalhas de ouro olímpicas. 25 anos após a sua estreia no torneio de Indian Wells de 1997 e a jogarem juntas pela primeira vez desde 2018, Serena e Venus foram derrotadas pelas checas Lucie Hradecka e Linda Noskova, por 7-6 (7/5), 6-4.

Nos singulares, Ons Jabeur (5.ª) foi a primeira a chegar aos oitavos-de-final, sendo a primeira vez que atinge esta fase no US Open. A tunisina, finalista em Wimbledon há dois meses, foi surpreendida no início pelo bom ténis de Shelby Rogers (31.ª), mas elevou o nível de jogo a partir dos 3-4 do segundo set, perdendo somente dois pontos nos cinco jogos seguintes. No sexto match-point, Jabeur concluiu com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-3, e vai defrontar a russa Veronika Kudermetova (18.ª), que ainda não sofreu um break nas três primeiras rondas.

Também a abrir o quinto dia do US Open, Matteo Berrettini (14.º) negou a Andy Murray (51.º) o sonho de voltar à segunda semana de um major, o que não acontece desde 2017. Com excepção do tie-break, Berrettini foi superior ao antigo número um mundial e vencedor do US Open de 2012 e venceu, por 6-4, 6-4, 6-7 (1/7) e 6-3.