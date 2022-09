Sexta na TV: Simone, Cher e um elefante, e Os Anéis do Poder em estreia ao sol-pôr

CINEMA

Cake - Um Sopro de Vida

Fox Life, 22h20

Claire está em constante sofrimento, a começar pela dor física que a persegue em resultado de um acidente de automóvel. Por outro lado, a incapacidade de lidar com as perdas da sua vida fez dela uma mulher cínica, impaciente, sarcástica e pouco dada à empatia.

Quando descobre que Nina, que frequentava o seu grupo de apoio, cometeu suicídio, Claire torna-se quase obsessiva em perceber as razões.

Realizado por Daniel Barnz e escrito por Patrick Tobin, este drama é protagonizado por Jennifer Aniston, nomeada para um Globo de Ouro por este papel.

Sudoeste

RTP2, 22h56

Numa pequena cidade brasileira e durante um único dia, Clarice (Simone Spoladore, Raquel Bonfante e Regina Bastos) vê desenrolar a sua vida, do nascimento à morte, da infância à velhice. Ao mesmo tempo, vai observando a vida de outras pessoas que, ao contrário de si, não passam pela mesma evolução acelerada. Para ela, um dia é uma vida; para os outros, aquele dia é apenas mais um.

Um filme a preto e branco, em dois tempos, que marca a estreia na longa-metragem do brasileiro Eduardo Nunes.

De Olhos Bem Fechados

Fox Movies, 2h53

A derradeira obra de Kubrick (1928-1999), a partir de uma novela de Arthur Schnitzler. O filme tornou-se um projecto pessoal dos então casados Tom Cruise e Nicole Kidman, que encarnaram um casal que entra em crise quando a mulher revela ter-se sentido atraída por outro homem.

O marido decide experienciar a sensualidade e o risco do desejo para além das fronteiras da fidelidade. A mestria de Kubrick é posta em cena num baile de máscaras orgíaco, clímax operático para as deambulações deste homem pelos seus próprios labirintos.

SÉRIES

Pôr do Sol

RTP1, 21h01

O que reserva o destino aos Bourbon de Linhaça, aos Jesus Quisto ou à malta da Mouraria? A resposta pode estar neste episódio final da segunda temporada de Pôr do Sol, a série que satiriza as fórmulas e trejeitos das telenovelas, com respeito e humor feito muito a sério.

Tornou-se um êxito instantâneo desde que apareceu, no Verão do ano passado, no horário nobre da RTP. No streaming, rapidamente se transformaria na série mais vista de sempre na RTP Play e numa das maiores tendências na Netflix.

Em Agosto deste ano, chegava a muito pedida segunda leva de episódios, com novas peripécias e chavões, e pejada de actores em participações especiais – porque, como explicava ao PÚBLICO o realizador Manuel Pureza, houve “muita gente a querer entrar nesta brincadeira”.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder

Prime Video, streaming

Estreia. Não é só mais um produto do universo criado por J.R.R. Tolkien: é a série televisiva mais cara de sempre e o secretismo que a rodeia tornou-se lenda em Hollywood.

Recheada de personagens como anões, elfos e haarfoots (a espécie precursora dos hobbits), a trama recua milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, para narrar a ascensão de Sauron e o forjar do anel que todos governará. Um drama épico para acompanhar semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Cher e o Elefante Solitário

Odisseia, 16h

A história de Kaavan correu e comoveu as redes sociais. Conhecido como “o elefante mais solitário do mundo”, vivia num zoo do Paquistão sozinho, depois da morte da sua companheira, e com as cicatrizes de anos acorrentado, para não falar nas mazelas psicológicas.

Cher foi uma das pessoas que se sentiu tocada pela situação do paquiderme. Mais do que isso, mobilizou os seus contactos no sentido de o libertar do calvário. Aqui, documenta-se essa jornada.

Two Shallow Graves

ID, 22h

Estreia de uma série de crime real que disseca, em sete episódios (à sexta), o caso do brutal assassinato da família McStay, em 2020, numa pequena comunidade da Califórnia. Os seus corpos só seriam descobertos três anos depois, enterrados em campas rasas.

MÚSICA

Sim, Sou Eu... Simone

RTP1, 22h57

Registo do concerto em que Simone de Oliveira se despediu dos palcos, aos 84 anos de idade e 65 de carreira. Aconteceu a 29 de Março, num Coliseu dos Recreios esgotado, e passou por poemas e canções tão intemporais como a Desfolhada que se ouviu no descer final da cortina, em dose dupla, numa sala a rebentar de aplausos.

Rodrigo Leão - Os Portugueses

RTP2, 1h33

Recordação do espectáculo de 2018, baseado no respectivo disco, em que o músico revisitou e expandiu a banda sonora que tinha criado em 2007 para a série documental Portugal, Um Retrato Social, realizada por António Barreto.