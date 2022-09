L., o louco de estimação do monte, tem a cabeça cheia de mulheres e homens mais ou menos santos e nada sabe da guerra. António é o santo que L. mais vezes invoca, nome em destaque no longo e hermético linguajar com que embala os dias. Por vezes também pergunta, após pedir um cigarro: «És a Nossa Senhora? És a Nossa Senhora?» Nos dias piores perguntará: «És uma bruxa? És uma bruxa?» E regressa, sem esperar resposta, ao abismo da sua pauta descosida.