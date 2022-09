Ao próximo ministro da Saúde

Não sabemos quem será. Nem sabemos se é muito importante quem o será acreditando nas afirmações do primeiro-ministro quanto à continuidade nas políticas da Saúde. Mas como médica que sempre trabalhou no SNS e teve o privilégio de participar na sua implementação… e também o desgosto de assistir à sua progressiva degradação, deixo aqui algumas sugestões quanto à forma e conteúdo dessa futura “governação”. A forma, esperamos que seja de cordialidade e abertura quanto à experiência e opiniões dos profissionais que há muito apontam não só deficiências, mas também alternativas, e que pouco têm sido atendidos. Bom senso, inteligência, espírito de reforma, sem demagogias é o que desejamos ver no próximo ministro.

O conteúdo, espera-se que seja de reforma total quanto à organização da Saúde, que como tem sido por demais e, tragicamente evidente, não pode contar apenas com o serviço público, mas que deve incluir todos os serviços de saúde, com um financiamento misto, público e privado, à semelhança de países europeus melhor cotados no ranking do Health Care Index.

Como anteriormente escrevi - “Repensar o SNS”, in PÚBLICO online de 19/06/2022 - as áreas de Cuidados Primários, Serviço de Urgência e Carreiras Médicas, são as que necessitam de uma reforma profunda sem a qual vamos continuar a assistir à morte anunciada do SNS. É agora ou nunca que o SNS tem hipótese de sobreviver e de cumprir a sua função: assegurar os melhores cuidados de saúde aos cidadãos.

Isabel Ribeiro, Lisboa

A saúde em Portugal está doente

Não é pelo facto da ministra da Saúde, Marta Temido, ter apresentado a demissão do cargo, mas estou certo que já há muito que devia ter tomado esta decisão. Os últimos meses têm sido marcados por uma grave crise nas urgências hospitalares do SNS, onde a grande lacuna é a enorme falta de médicos, (será que muitos deles, têm zarpado para os hospitais e clínicas particulares?), em especial na especialidade de ginecologia-obstectrícia. Só é estranho para este cidadão que a ex-ministra da Saúde demissionária só agora tenha entendido que deixou de ter condições para se manter no cargo. Só agora? Tarde demais, muito tarde.

Há outro grave problema na Saúde - a falta de médicos de família -, que tem vindo a afectar milhares de portugueses. Quando é que este governo vai dispensar mais atenção a esta situação? Este governo, pouco ou nenhum interesse tem dado à saúde. Como tal, apetece-me afirmar, alto e bom som, que a saúde em Portugal está doente.



Mário da Silva Jesus, Odivelas



Caos na Saúde

A sucessão de casos que se tem vindo a verificar na saúde, tais como o encerramento de urgências, a falta de profissionais de saúde, a deslocação de parturientes a dezenas de quilómetros para serem assistidas, com as consequências que todos sabemos, e mais recentemente, a morte de uma parturiente após uma transferência entre unidades de saúde, não são mais do que a revelação de uma aposta errada na politica de saúde.

Se após a sucessão de casos no Serviço Nacional de Saúde que culminaram com a demissão da responsável pela tutela, não origina uma mudança de rumo, segundo as palavras do chefe do governo, então este último será também responsável pela sua degradação quando prefere injectar dinheiro na TAP e Novo Banco. O que corre mal no caso do SNS pode originar investigações e inquéritos cujo desfecho desconhecemos, mas quem sofre as consequências são os cidadãos.

Américo Lourenço, Sines