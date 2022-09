Novos confrontos no Iraque deixam quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram durante confrontos na madrugada desta quinta-feira entre grupos de militantes xiitas na cidade iraquiana de Bassorá, no sudeste do país, de acordo com as forças de segurança.

Este foi o episódio de violência mais recente relacionado com a crise política que o Iraque atravessa em torno da oposição entre os seguidores do líder xiita Moqtada al-Sadr e os apoiantes dos partidos mais próximos do Irão e das milícias paramilitares.

Os confrontos na última noite ocorreram no centro de Bassorá, um dos pontos nevrálgicos da produção petrolífera no Iraque, e dois dos mortos pertenciam às Brigadas da Paz de Sadr.

Desde as eleições de Outubro do ano passado que a situação política do Iraque vive num impasse que se tem tornado cada vez mais violento. Esta semana, confrontos em Bagdad entre apoiantes de Sadr e as forças de segurança fizeram cerca de 30 mortos e centenas de feridos, naqueles que foram os incidentes mais graves vividos na capital iraquiana nos últimos anos.

A crise vivida no país tem agravado as condições de vida da população, que já eram bastante más, e reduziu a esperança de que um novo governo pudesse pôr termo à corrupção. O vazio de poder está prestes a cumprir um ano, o período mais longo sem que um Executivo tenha entrado em funções desde a invasão norte-americana em 2003 que abriu caminho ao derrube do regime de Saddam Hussein.

Em causa estão as exigências de Sadr, que venceu por uma curta margem as eleições legislativas de Outubro, para viabilizar um novo Executivo: a abolição de todos os partidos que têm governado o país desde 2003, que acusa de estarem ao serviço de interesses estrangeiros, nomeadamente o Irão.

Na sequência dos confrontos de Bagdad desta semana, Sadr disse aos seus apoiantes para porem um ponto final na violência, ameaçando retirar-se da vida política. No entanto, os incidentes persistem sem um aparente fim à vista.

“A situação de segurança em Bassorá é muito má e pode escalar”, avisou um dirigente dos serviços de segurança, citado pela Reuters.