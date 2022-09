Algarve no DiVaM: música, teatro e baile animam monumentos da região

Música, teatro, performance multidisciplinar ou baile vão animar, entre Setembro e Dezembro, monumentos como a Fortaleza de Sagres ou as ruínas romanas de Milreu, no programa de Dinamização e Valorização de Monumentos (DiVaM) do Algarve.

A directora regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira, disse à agência Lusa que vão realizar-se 18 espectáculos entre 10 de Setembro e 2 de Dezembro, permitindo que o público possa conhecer os espaços históricos e o património material através dos espectáculos, que são criados especificamente para cada local e incluem também exibições de “Cinema nas ruínas”.

A directora regional de Cultura do Algarve recordou que o DiVaM permite ao público “não só visitar os monumentos, mas também assistir às actividades feitas com os agentes culturais”.

Adriana Nogueira sublinhou que o DiVaM é um evento que “começa a partir de Setembro e já sai da época alta” do turismo e vai prolongar-se até ao início de Dezembro, depois de uma “primeira actividade em Agosto, na apresentação, com o Gonçalo Pescada”.

Foto MIlreu DR Cultura do Algarve

“Este ano temos 18 actividades a decorrer nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e no dia 2 de Dezembro. São oito [nas ruínas romanas] em Milreu, cinco na [Ermida de Nossa Senhora de] Guadalupe e cinco em Sagres [na Fortaleza]”, precisou.

Adriana Nogueira acrescentou que “todas as áreas artísticas são elegíveis” para o programa e este ano as 18 iniciativas vão dividir-se em “seis projectos em que a música é a área principal, quatro projectos de teatro e performance, quatro projectos de performance multidisciplinares, dois projectos de cinema e dois de baile”.

Adriana Nogueira destacou o impacto que o evento tem na promoção do associativismo cultural e no apoio ao desenvolvimento de projectos, assim como à mobilidade que este proporciona aos artistas, permitindo que exibam as suas produções noutras zonas da região distintas daquelas em que está sedeado.

“Vamos ter novas associações e também associações que não são novas, mas estão pela primeira vez no DiVaM”, destacou, dando o exemplo da “Artificial, associação artística e cultural do Algarve, que é nova e nova no DivaM”, ou de “associações que não são novas, mas são novas no DiVaM, como o Cinemalua”, que abre o evento no dia 10 nas ruínas de Milreu.

Foto Ermida NS de Guadalupe DR Cultura do Algarve

O programa permite também fomentar a troca de experiências e a partilha de conhecimentos entre os distintos participantes para permitir a “colaboração” entre o tecido artístico e cultural da região a trabalhar.

Questionada sobre o montante que esteve disponível para esta edição, Adriana Nogueira cifrou-o em 46.000 euros, valor abaixo das edições anteriores porque “não teve o apoio de reforço dado para a covid” e porque “houve atraso de associações para entregar relatórios e poder-se pagar”.

“Ou seja, pagámos em 2022 o que foi feito em 2021 e como no Orçamento do Estado não há plurianualidade, o orçamento este ano ficou prejudicado por estes atrasos e ficou bastante reduzido”, justificou, frisando que no próximo ano pretende “reforçar” o montante para apoiar mais associações culturais.

Mais informações na Cultura Algarve, incluindo programação completa (folheto, .pdf).

Cinema nas Ruínas de Milreu

Dia 10: “Oceanos” - Jacques Perrin (2009)

Dia 17: “A Cordilheira dos Sonhos” - Patricio Guzmán (2019)

Dia 24: “A Viagem de Pedro” - Laís Bodanzky (2021)