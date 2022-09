Defesa central Serdar Saatcçi reforça Sp. Braga

O defesa central turco Serdar Saatçi, de 19 anos, é reforço do Sporting de Braga, anunciou esta quinta-feira o clube minhoto.

O internacional sub-21 pela Turquia chega do Besiktas, numa operação de 1,5 milhões de euros (ME), aos quais acresce 1 ME mediante objectivos, com o clube turco a manter 20% sobre futuras mais-valias.

Created in Besiktas ??????

Ready for SC Braga ?



Serdar Saatçi é Gverreiro ??#WelcomeSerdar pic.twitter.com/BTt1RVLoEW — SC Braga (@SCBragaOficial) September 1, 2022

Serdar Saatçi, que na época de estreia na equipa principal do Besiktas (2021/22) fez 14 jogos e um golo, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 40 ME.