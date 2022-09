Conselho de Disciplina da FPF “não pondera” sancionar jornalista da Sport TV

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disse nesta quinta-feira que não está a ponderar sancionar a jornalista da Sport TV que questionou o treinador do Sporting, Rúben Amorim, sobre o avançado Islam Slimani.

“O CD estava obrigado pelas normas do regulamento da Liga a instaurar um procedimento disciplinar, uma vez que constava no relatório do delegado, mas não pondera sancionar a jornalista”, disse fonte oficial do CD da FPF.

Segundo a mesma fonte, foi decidido atribuir ao processo “natureza urgente” e este deverá servir também para “clarificar uma aparente desconformidade constitucional” da norma que está no regulamento de competições.

O Sindicato dos Jornalistas considerou na quarta-feira “um atentado à liberdade de imprensa” o processo instaurado pelo CD da FPF a uma jornalista, por uma questão colocada ao treinador do Sporting, Rúben Amorim.

Também o ministro da Cultura, que tem a tutela da comunicação social, se mostrou contra qualquer tipo de punição à jornalista, considerando que o inquérito instaurado limita a liberdade de expressão.

O processo, instaurado em 30 de Agosto, ocorreu depois de uma jornalista do canal Sport TV ter feito, na zona de entrevistas rápidas, no final do encontro entre Sporting e Desportivo de Chaves (0-2) para a I Liga de futebol, uma pergunta ao treinador dos “leões” “fora contexto do jogo que acabara de terminar”, explicou o sindicato em comunicado.

A pergunta, feita na zona de entrevistas rápidas, foi relacionada com o ex-jogador do Sporting, Islam Slimani.