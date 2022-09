Arthur Larrue: “O Alekhine é quase o Céline do xadrez”

Arthur Larrue é francês (Paris, 1984) e vive há cinco anos em Lisboa. Estreou-se na literatura em 2013 com o livro Partir en Guerre, um romance autobiográfico em que dá conta das suas ligações ao grupo clandestino Voïna (que significa “guerra”, em russo), formado por artistas dissidentes russos, entre os quais um dos membros da banda Pussy Riot — foi por causa deste livro que Larrue se viu obrigado a deixar a Rússia em 2013, onde ensinou literatura francesa durante quatro anos numa universidade em São Petersburgo. Mas dessa história contará ele mais adiante nesta conversa com o Ípsilon que aconteceu em português, cujo motivo foi a publicação do seu mais recente romance, A Diagonal Alekhine — a história dos últimos anos de Alexander Alekhine (1892-1946), um dos mais geniais jogadores de xadrez de todos os tempos, e que terminou os seus dias de maneira enigmática num quarto do Hotel do Parque, no Estoril, onde se refugiara.