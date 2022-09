Maria-rapaz Comanche vs Predador

A exploração ad infinitum do conceito de “propriedade intelectual” nem sempre tem de resultar em coisas esquecíveis que se limitam a alimentar uma monocultura de linha de montagem. Sejamos honestos: não precisávamos de outro filme com o Predador que John McTiernan pôs em confronto com Arnold Schwarzenegger, que por esta altura já teve sequelas, reboots e variações sobre o tema (e isto apesar de acharmos bem simpático o Predadores que o húngaro Nimrod Antal dirigiu em 2010 com Adrien Brody).