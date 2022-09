Nuno Maulide. Questões a que só a química sabe responder

Neste episódio do podcast 45 Graus, o convidado é Nuno Maulide, químico e professor catedrático na Universidade de Viena, na Áustria, onde é director do Instituto de Química Orgânica. A conversa gira a propósito do livro que publicou recentemente, com Tanja Traxler, Como se Transforma Ar em Pão: Estas e outras questões a que só a química sabe responder.

Em 2019, foi eleito Cientista do Ano na Áustria, sendo também o mais novo membro permanente da Academia de Ciências austríaca e o único estrangeiro fora dos países germanófonos a integrá-la. O impacto do prémio acabou por motivar a escrita do livro Como se Transforma Ar em Pão, explicando questões a que, como diz o subtítulo, só a química sabe responder.

A química estuda sobretudo moléculas e o modo como estas se formam a partir de átomos, que se ligam entre si; átomos de oxigénio, hidrogénio, carbono, etc. Para formar moléculas, os átomos partilham entre si um ou mais electrões da sua camada exterior.

Foto Nuno Maulide, químico e professor catedrático na Universidade de Viena, onde é diretor do Instituto de Química Orgânica Rui Gaudencio

Como o convidado refere a certo ponto, pode haver vários tipos de ligações: quando cada átomo partilha um electrão, estamos a falar de uma ligação simples. É o que acontece, por exemplo, nas moléculas de água, com dois átomos de hidrogénio e um de oxigénio (daí o H2O). Mas pode haver também ligações duplas ou mesmo triplas, em que os átomos se ligam via três electrões partilhados.

Quanto maior o número de ligações, como explica o convidado, mais difícil é quebrá-las em laboratório - o que é essencial se quisermos sintetizar compostos novos -, e isso explica muitos dos desafios da química moderna.

A conversa foca-se sobretudo na área de investigação de Nuno Maulide, a química orgânica, que trata do estudo das moléculas que têm por base átomos de carbono. E aqui cabe muita coisa, pois as moléculas com base em carbono estão não só em muitos produtos familiares, como os combustíveis fósseis e os plásticos, mas também - mais importante ainda - em toda a vida existente na Terra.

São abordados alguns processos químicos essenciais à vida moderna, como o de Haber-Bosch, dos seus custos (como a poluição) e também da dificuldade que continua a existir, mesmo com todos os progressos na química, em replicar muitas reacções químicas da natureza em laboratório - o que implica que os métodos que a indústria química são, na prática, mais força bruta do que sofisticação.

Fala-se ainda do papel do carbono na vida na Terra. Será que era inevitável que todas as formas de vida fossem baseadas nele, ou é uma coincidência? Por fim, no último trecho da conversa, aborda-se ainda a química que existe naquilo que comemos e alguns mitos que existem nesta área.

