Festival Alma do Vinho regressa a Alenquer de 15 a 18 de Setembro

Festival Alma do Vinho

De 15 a 18 de setembro, o Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, receberá o tão esperado regresso do maior festival de vinhos da região de Lisboa.

O festival Alma do Vinho está de volta a Alenquer, na região vitivinícola de Lisboa, naquele que era um regresso muito aguardado, depois de dois anos de interregno que se deveram à pandemia de covid-19. De 15 a 18 de Setembro, o evento, no Parque Urbano da Romeira, reunirá cerca de 40 produtores de Lisboa, com mais de 300 vinhos em prova e à venda.

O maior festival de vinhos da região de Lisboa contemplará ainda workshops, provas comentadas, conferências, showcookings ou animação infantil.

Ao final da tarde, haverá em cada um dos quatro dias, música ao vivo, com nomes nacionais e internacionais: Xutos & Pontapés, Vítor Kley, Fernando Daniel e Luís Trigacheiro.

Segundo nota da organização, “o bilhete individual diário varia entre os 5 e os 10 euros” e o passe geral “25 euros”. Famílias numerosas têm direito a um bilhete especial, por 20 euros, “que inclui entradas para dois adultos e três crianças ou mais, mediante apresentação do cartão de família numerosa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas”.

Os ingressos podem ser adquiridos na Ticketline, no Posto de Turismo de Alenquer e no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal.

A organização sublinha que “Alenquer é um dos concelhos com maior tradição” na produção de vinhos e explica que o Alma do Vinho “procura evidenciar Alenquer como motor vitivinícola da região de Lisboa, mas também prestar homenagem àquela que é, desde tempos imemoriais, a principal actividade económica do concelho”.