Pais suspeitos de maus tratos a bebé proibidos de contactar criança

Menor, com quatro meses, mantém-se internado no hospital de Chaves, a quem foi atribuída temporariamente a confiança do bebé. Criança já tinha um processo de protecção a correr na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Chaves. Caso passou entretanto a ser tutelado pelo Ministério Público.

Os pais do bebé de quatro meses que terá sido vítima de maus tratos foram proibidos pelo Tribunal de Chaves de contactarem com a criança que se encontra internada no hospital flaviense desde esta terça-feira. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Correio da Manhã e confirmada pelo PÚBLICO. A decisão judicial foi tomada na terça-feira, na sequência de um pedido do Ministério Público nesse sentido, e a confiança do bebé foi entregue temporariamente ao hospital de Chaves.