DesTAPando o aeroporto

Na discussão sobre a necessidade e as alternativas possíveis para o novo aeroporto de Lisboa, onde uma opção a Sul do Tejo tem implicações e um investimento em infraestruturas enorme, há uma variável que não se costuma colocar na equação e já sem referir o impacto que a limitação das emissões de CO2 e a utilização de combustíveis fósseis terá nos hábitos de mobilidade.

Uma boa parte do tráfego em Lisboa é consequência da existência da TAP e do seu “hub” estar aí baseado. Se a companhia desaparecer, essa intermediação entre vários destinos irá desaparecer e o movimento reduzirá de forma significativa. É certo existirem uns fundamentalistas que juram e prometem que nunca a “nossa” companhia irá desaparecer, que haverá sempre uns milhares de milhões, desviados de outras necessidades, para a manter no ar.

Para mim não é de forma nenhuma garantido que uma companhia desta dimensão e com este histórico e cultura tenha viabilidade a prazo. Nesta eventualidade, as premissas para o novo aeroporto mudam bastante. Será descabido equacioná-lo neste momento?

Carlos Sampaio, Esposende

Mudança lampedusiana

O PÚBLICO de ontem (28/08) traz uma notícia importante: o Papa Francisco nomeou 20 novos cardeais. Mas é nos detalhes que a importância mais reside e relevo três deles. Desde logo, 16 daqueles purpurados irão votar no próximo conclave para eleição do novo Papa. Mas há mais. O número total desses eleitores passa a ser de 132, dos quais 83 foram escolha do Papa actual. Há ainda uma redistribuição geográfica, onde o relevo vai para a diminuição do número de cardeais europeus, que passa de 60 para 54, os italianos eleitores (helas!) baixam de 28 para 14 e os oriundos da Ásia e Oceania são agora mais do dobro do que eram.

Os números são o que são e nada mais do que isso, mas a leitura atenta pode permitir retirar alguma ilação... ou não. Sabemos que as mudanças na Igreja Católica são, quase sempre, para “empatar”, mas pode ser que Lampedusa não tenha total razão e não vá ficar tudo na mesma. A ver vamos, mormente se a premonição de Francisco vir a ser o terceiro Papa da história a resignar...

Fernando C. Rodrigues, Porto

Abusos e música

Portugal é um país aberto à música. A atestá-lo a quantidade de concertos de bandas e intérpretes diversos que visitam o país amiúde e o número apreciável de festivais que fazem já parte do quotidiano dos mais jovens e de todos os outros, mais entrados na idade, mas que também têm prazer em abanar o capacete. Acontece que, em muitos casos, estes espectáculos trazem também consigo muita especulação à mistura e a querer entrar na dança. Isto a propósito da vinda a Portugal, no próximo ano, da banda de rock alternativo Coldplay em palco, entre outros, com o vocalista Chris Martin. Esgotados os bilhetes para os concertos que Coimbra vai acolher, continuarão a haver vendas em mercado negro a preços exorbitantes e da mesma maneira, a um ano de distância, já não se encontra um único alojamento na cidade e os que haverá pagos, para quem os queira, a peso de ouro.

Diz-se que a ASAE já anda no encalço dos vendedores da candonga, mas também deveria investigar quem estiver a negociar, como é falado, alojamentos por centenas ou mesmo milhares de euros só por uma noite. Que haja mão pesada sobre esses abusos de que é vítima quem tem prazer pela música. É que ou há moralidade ou devem comer todos.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Sobre a ingratidão

A ingratidão é uma coisa feia. Lembro-me muito bem de ouvir diariamente as palavras serenas do Secretário de Estado da Saúde, que soavam como notícias da frente, enquanto todos nós fugíamos de todos nós, por causa de um bicho letal. Por essa altura, com todas as hesitações, alguns erros e, felizmente, mais êxitos, a ministra da Saúde ia navegando a crise.

Agora, que a senhora se retira de uma tarefa, a qual, suspeito que muito pouca gente gostaria de ter em mãos, não sejamos ingratos. A Dra. Marta Temido sai do Governo porque reconhece não poder já ser útil nas funções que desempenha — mas sai após haver enfrentado o pior momento que algum ministro da saúde já teve, na última centúria.

Todavia, há uma questão pertinente que devemos colocar: é possível tratar os problemas que desencadearam a demissão da ministra — isto é, os da qualidade do serviço público de Saúde — sem se reformar a sério o sistema político?

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã