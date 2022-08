Gorbatchov: “Não há reformadores felizes”

Mikhail Gorbatchov recebeu o PÚBLICO na passada quarta-feira, no seu gabinete na Fundação Gorbatchov, em Moscovo. Na parede por detrás da secretária, um retrato de Raissa, a sua mulher falecida no ano passado, domina toda a sala. Bem disposto, Gorbatchov traçou um quadro optimista do futuro da Rússia - a contrastar com o cepticismo que muitos russos revelam perante a chegada ao poder de Vladimir Putin, um antigo chefe dos serviços secretos de cujos planos pouco se sabe. Gorbatchov, que disse ter falado ainda na véspera com Putin, acredita que este será capaz de romper com o passado, de se afastar do regime anterior, de Boris Ieltsin, e dos poderosos oligarcas. “A Rússia está fraca, muito fraca”, admitiu, “mas já bateu no fundo e agora começa a levantar-se”.