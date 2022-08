Mikhail Gorbatchov em imagens (1931-2022)

O gabinete de Gorbatchov havia dito que o ex-chefe de Estado estava em tratamento no hospital. Segundo as informações iniciais, Mikhail Gorbatchov será enterrado no cemitério Novodevichy, em Moscovo, onde se encontram os restos mortais de figuras importantes da história russa, assim como o túmulo da sua esposa, Raísa.

O último presidente da União Soviética vivia longe dos holofotes dos "media" há anos, devido a problemas de saúde. Como último líder da União Soviética, Mikhail Gorbatchov travou uma batalha perdida para salvar um império fragilizado, mas produziu reformas extraordinárias que levaram ao fim da Guerra Fria.