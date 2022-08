Quarta na TV: Memória, pós-guerra, a estreia d’As Profundezas e outros mergulhos

CINEMA

Lixo

AMC, 13h06

Raphael, Gardo e Rato são “catadores” numa lixeira do Rio de Janeiro. Certo dia, encontram uma carteira. Quando percebem que ela desperta muito interesse por parte das autoridades, iniciam uma viagem de fuga à polícia e ao encontro dos segredos que o objecto parece guardar. Baseado na obra do escritor inglês Andy Mulligan, um thriller de acção dirigido por Stephen Daldry, segundo um argumento de Richard Curtis, com interpretações de Rickson Tevez, Luís Eduardo, Gabriel Weinstein, Martin Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura e Selton Mello.

Blue Valentine - Só Tu e Eu

Nos Studios, 19h30

Com o casamento à beira da ruptura mas dispostos a salvar a relação, Cindy e Dean buscam no seu passado os motivos que os levaram a amar-se. Mas aquele amor está mesmo perto do fim e já nem a filha pequena os parece unir… Um filme realista sobre as dificuldades da vida a dois, sem moralismos nem culpabilização, realizado pelo documentarista Derek Cianfrance, com Ryan Gosling e Michelle Williams (nomeada para o Óscar) nos papéis principais.

Memória

TVCine Edition, 22h

Tudo se passa em Bogotá, na Colômbia. Jessica (Tilda Swinton) percorre o país algo perdida, como qualquer turista o pode estar, a ouvir insistentemente um barulho na sua cabeça. “Como se fosse uma bola de cimento a cair num poço de metal rodeado de água do mar”. Acorda com esse barulho na primeira sequência do filme, que é magistral: em poucos minutos, cruza o ecrã e vai ocupando todos os cantos, silenciosa e na penumbra. Ela vai comunicando com esse país que lhe é estranho tendo sempre aquele som na cabeça. Através dela, o realizador Apichatpong Weerasethakul continua a sua indagação e experiência sobre a comunicação, a memória e as imagens.

DOCUMENTÁRIOS

A Encantadora de Baleias

Odisseia, 17h

Um mergulho na relação entre as baleias-de-bossa e Vicki Neville, uma apaixonada pelos oceanos que foi estabelecendo uma ligação única a estes grandes cetáceos, ao largo de Queensland, na Austrália. Cinco câmaras entraram com ela nas águas de Hervey Bay, ao longo de três meses, para captarem momentos tão especiais como aquele em que uma mãe baleia lhe apresenta a cria recém-nascida.

As Profundezas

História, 22h15

Estreia. O fascínio pelas profundezas dos mares motiva este documentário em duas partes (emitidas de uma vez só). A primeira é dedicada ao homem; a segunda, às máquinas. Com “acesso único às mais raras colecções de submarinos e outros equipamentos vindos dos quatro cantos do mundo”, faz um apanhado da história da exploração marítima desde as primeiras tentativas até à actualidade, com passagem pela evolução tecnológica, pelas descobertas científicas e pelos tesouros que foram sendo revelados.

Depois do Caos

RTP2, 23h25

Estreia. A engenharia do pós-II Guerra Mundial é o tema desta minissérie documental de quatro episódios. Cada um deles incide sobre a reconstrução de uma cidade europeia: Le Havre (França), Londres (Inglaterra), Berlim (Alemanha) e Varsóvia (Polónia). Imagens de arquivo e “efeitos visuais de composição gráfica” combinam-se para retratar essas urbes “que foram arrasadas por bombardeios intensivos e se reinventaram em tempo recorde”, resume a sinopse.

MÚSICA

Paulo de Carvalho - Celebração 70 Anos de Vida

RTP2, 00h50

Recordação do concerto realizado a 8 de Julho de 2017, na Praça do Município, em Lisboa, para celebrar o 70.º aniversário de Paulo de Carvalho. À voz do cantor juntaram-se as de Carlos do Carmo, Tozé Brito, Agir, Mafalda Sacchetti e Tatanka. O registo do espectáculo é emitido no momento em que a voz do icónico E depois do adeus se prepara para embarcar numa digressão que tem como propósito comemorar outro número importante: 65 anos de carreira. O arranque está marcado para 2 de de Setembro, no Tivoli, em Lisboa. A seguir, ruma ao Coliseu do Porto (9), ao Convento de São Francisco, em Coimbra (10), e ao Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria (17).