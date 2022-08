Podcast do Encontro de Leituras: Julián Fuks, da literatura ocupada à literatura total

No Encontro de Leituras de Julho, leitores do PÚBLICO e da Folha de S.Paulo conversaram com o escritor brasileiro Julián Fuks. Siga o podcast do Encontro de Leituras no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

O convidado do 20.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 12 de Julho, foi o escritor brasileiro Julián Fuks. Em destaque esteve o seu romance A Ocupação, editado em Portugal em 2020 pela Companhia das Letras, um ano depois de ter saído no Brasil pela mesma editora.

Neste romance, o autor Julián Fuks, filho de pais argentinos, regressa à personagem de Sebastián, seu alter ego, para olhar de novo a família, para a vida de casal e também para o seu país, o Brasil, num tempo presente e à beira da ruína.

A Ocupação nasceu da sua vontade de escrever sobre o momento actual do Brasil, mas também do convite que lhe fizeram para participar na Residência Artística Cambridge, com sede no Hotel Cambridge, em São Paulo, antigo hotel de luxo da década de 1950 e 1960 que entrou em decadência até ser ocupado pelo Movimento Sem Teto do Centro, em 2012, para abrigar centenas de famílias.

Durante a escrita deste livro, o autor contou com um mentor, o escritor moçambicano Mia Couto, através de uma Bolsa da Fundação Rolex.

O Encontro de Leituras é moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Eduardo Sombini, jornalista da Ilustríssima, o caderno de cultura da Folha de S. Paulo.

