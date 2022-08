Madeira já produz 120 mil litros de vinho tranquilo

A Região Autónoma da Madeira produz anualmente cerca de 120 mil litros de vinho tranquilo e 3,4 milhões de livros de vinho licoroso. Números revelados no arranque da Festa do Vinho Madeira.

A Região Autónoma da Madeira produz anualmente cerca de 120 mil litros de vinho tranquilo e 3,4 milhões de livros de vinho licoroso. A revelação foi feita pelo presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, no arranque da Festa do Vinho Madeira 2022, tendo o governante sublinhado que a exportação “está a correr bem”.

“Os nossos vinhos [tranquilos] estão com cada vez mais penetração no mercado e o vinho Madeira [licoroso] também voltou à situação de normalidade”, disse, na última quinta-feira, Miguel Albuquerque.

O governante falava na abertura do evento que decorre até 11 de Setembro com iniciativas em vários concelhos do arquipélago.

“Temos de valorizar os nossos produtos e o vinho Madeira não pode ser um produto de valor baixo”, disse, reforçando: “A qualidade tem melhorado e o preço tem de ser adequado à qualidade do vinho”.

As previsões oficiais apontam para uma ocupação hoteleira na ordem dos 90% durante a Festa do Vinho Madeira, evento que inclui 22 actuações no “Madeira Wine Lounge”, na Praça do Povo, 15 actuações na Semana Europeia de Folclore e quatro concertos da “Vinha ao Lagar” nos concelhos da Ribeira Brava, Calheta, Ponta Delgada e São Vicente.

O certame, cuja organização envolve cerca de 1.300 pessoas, representa um investimento de 178.000 euros por parte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O evento conta também com uma área destinada à gastronomia e inclui uma exposição sobre o ciclo do Vinho Madeira, duas “masterclasses”, 12 conversas com os produtores regionais de vinho e o Pavilhão do Bordado Madeira, localizado em frente à catedral da Sé, no Funchal.