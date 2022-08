Equipa de obstetrícia do Santa Maria estava completa na noite da transferência da grávida que morreu

A mulher grávida que morreu dias depois de ser transferida do Hospital de Santa Maria para o São Francisco Xavier, ambos em Lisboa, estava estabilizada quando foi decidida a sua transferência. “Nada fazia prever” que a mulher entrasse em paragem cardíaca, porque os níveis da tensão arterial e da frequência cardíaca tinham descido ao fim de umas horas de internamento. A decisão clínica foi tomada por ser o melhor para o bebé em gestação de 31 semanas, que se encontra bem.

"A mãe não carecia de internamento em cuidados intensivos no momento em que foi transferida”, esclareceu a directora do serviço de Obstetrícia, Luísa Pinto, na manhã desta terça-feira, numa conferência de imprensa em que também participaram o director clínico da instituição, Luís Pinheiro, e o director do serviço de Neonatologia, André Graça, bem como a enfermeira directora, Ana Paula Fernandes.

O estado clínico da mãe era estável e nada fazia prever que entrasse em paragem cardíaca, disse Luísa Pinto. Os sintomas existentes, à sua chegada, apontavam para a possibilidade de uma pré-eclampsia. “Numa pré-eclampsia não estamos à espera que isto aconteça. Não é previsível haver uma paragem cardiorrespiratória”, explicou Luísa Pinto.

Além disso, como já antes fora esclarecido em comunicado, a equipa na urgência de Obstetrícia estava completa. Uma outra circunstância dificultou o diagnóstico: a equipa não teve acesso a qualquer informação clínica nem de acompanhamento da gravidez da mulher de 34 anos. Seria a sua primeira gravidez e o bebé estava com 31 semanas de período gestacional.

“Não sabíamos se a mãe tinha algum problema cardíaco, um historial de tensão arterial alta, alguma patologia”, referiu a responsável do serviço de Obstetrícia do maior hospital do país.

Numa situação de grande prematuridade, o que é por definição um feto até às 30 semanas, a decisão é tomada tendo em atenção a probabilidade de sobrevivência do bebé, explicou André Graça, director do serviço de Neonatologia, acrescentando que, neste caso, o que se faz é tentar melhorar “o prognóstico em termos de sobrevivência e de sobrevivência sem sequelas” do bebé prematuro.

"A transferência não é uma situação rara ou única”, adiantou o médico especialista. “Nós funcionamos em rede de cuidados neonatais, a maior parta das vezes somos nós que recebemos grávidas de muitos hospitais. Temos sempre que pensar em termos de capacidade de resposta regional”, respondeu quando questionado se havia vagas suficientes na Neonatologia de Santa Maria.

“Em situação de pico, como era o caso naquele dia, não podemos multiplicar as vagas na neonatologia”, acrescentou. “Estamos permanentemente com uma taxa alta. Chegamos aos 100%, mas não podemos ir aos 110%” porque isso significaria não prestar “o tratamento adequado”. Não havia incubadora disponível.​ E transferir a mãe e o bebé, depois de um parto prematuro, seria uma situação de grande risco.

“Somos receptores de situações de alto risco. Não podemos tratar doentes com ausência de vagas. Foi um acontecimento totalmente inesperado”, disse referindo-se à paragem cardiorrespiratória da mulher durante o transporte para o Hospital São Francisco Xavier, de ambulância. Com ela seguiam um médico interno da especialidade e duas enfermeiras.

“Tem havido mais transferências de grávidas de outros hospitais”, indicou Luís Pinheiro. “No Hospital de Santa Maria, este ano houve mais 40% de partos do que no mesmo período do ano passado”, clarificou sem no entanto querer tecer comentários sobre as circunstâncias que levaram a essa maior afluência e se isso se deve ao fecho de outras urgências de Obstetrícia.

“Podemos dar exemplos semanais de transferências de grávidas, sem qualquer intercorrência”, frisou.

Melhorar o prognóstico de sobrevivência

“As transferências entre hospitais da rede, com capacidade de resposta em Neonatologia, é a prática recomendada por todas as instituições internacionais em grávidas estabilizadas”, referiram, em diferentes momentos, os três médicos especialistas.

A mulher era de nacionalidade indiana e estava de férias em Portugal. Dirigiu-se ao hospital com queixas de falta de ar. Foi internada com uma frequência cardíaca elevada e “foi tratada”. Não falava português nem inglês, e o companheiro conseguiu trocar algumas palavras em inglês.

O hospital não teve nenhuma informação sobre o acompanhamento da gravidez, o que dificultou ainda mais a realização do diagnóstico.

A direcção clínica do Hospital de Santa Maria lamenta profundamente esta situação, repetiu Luís Pinheiro, dizendo que nenhum profissional de saúde é indiferente a um desfecho trágico como este. “Não somos neutros. Para médicos e enfermeiros “esta também é uma situação dramática”, reiterou.