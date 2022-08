Marta Temido: de ministra mais popular do Governo à saída anunciada de madrugada

De figura promissora no PS à primeira ministra dispensada do Governo absoluto, Marta Temido sai do executivo depois de meses de desgaste.

Um ano e dois dias depois de ter recebido das mãos de António Costa o cartão de militante do PS, Marta Temido sai do Governo. Com uma diferença de uns precisos dez minutos, os comunicados do Ministério da Saúde e do gabinete do primeiro-ministro chegaram esta madrugada às redacções para anunciar a saída da ministra da Saúde do XXIII Governo.