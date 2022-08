Marcelo aguarda pedido de exoneração de Temido e proposta de nomeação de substituto

O Presidente da República “aguarda a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular”, lê-se na nota publicada no site da presidência.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, informou esta terça-feira, em nota publicada no site oficial, que aguarda o pedido de exoneração da ministra da Saúde, Marta Temido, e a proposta de nomeação do seu substituto.

“O Presidente da República foi informado pelo Primeiro-Ministro, no início do dia de hoje, da intenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava”, lê-se num texto colocado na página da Presidência na internet com o título “Nota sobre a intenção da Ministra da Saúde cessar as suas funções”.

O texto refere depois que o “Presidente da República aguarda a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular”, nos termos da Constituição.

Marta Temido apresentou, na madrugada desta terça-feira, a demissão, por entender que “deixou de ter condições” para exercer o cargo. Pelas 01h29, António Costa aceitou o pedido da ministra.