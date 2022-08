Comprar recargas de chantilly em Nova Iorque só a partir dos 21 anos. A culpa é do “gás do riso”

Em Nova Iorque, não é apenas para comprar álcool que é obrigatório mostrar a identificação. Uma lei de 2021 tornou ilegal para as pessoas com menos de 21 anos comprarem também as recargas de latas de chantilly, depois de as autoridades perceberem que os pequenos cartuchos não estavam apenas a ser adquiridos para fazer bolos.

As recargas, também chamadas “whippets” ou “whippits”, estavam a ser usadas para inalar óxido nitroso (N₂O). Vulgarmente conhecido como “gás do riso” ou “gás hilariante”, a substância inodora é utilizada na medicina, como anestesia, e na restauração para fazer chantilly. O gás é normalmente inalado através da descarga de um recipiente, que contém pequenas quantidades do gás, num balão. O efeito, uma muito breve euforia, é quase imediato.

O inalatório, o mesmo gás que os profissionais de medicina dentária utilizam para aliviar a dor, lê-se no texto da lei, é altamente viciante e tem efeitos prejudiciais se usado de forma imprópria. Inalar o gás directamente de um recipiente pressurizado é muito perigoso.

A lei estatal, que entrou em vigor em Novembro de 2021 mas só agora começou a ser posta em prática em muitas lojas nova-iorquinas, menciona especificamente a restrição de compra dos pequenos cartuchos de aço de óxido nitroso utilizados em doseadores de natas batidas. Apesar disso, muitas lojas de conveniência e mercados chegaram a pedir a identificação a clientes que compravam chantilly. A confusão na interpretação do texto da lei obrigou a um esclarecimento do senador nova-iorquino Joseph Addabbo, um dos responsáveis pela proibição.

“A necessidade de limitar o acesso e a venda de recargas tornou-se evidente pela primeira vez depois de receber queixas dos constituintes sobre latas vazias nas ruas do bairro”, disse o senador democrata, que representa Queens. “Infelizmente, os jovens compram e inalam este gás para ficarem drogados porque acreditam erroneamente que é uma substância ‘segura’. Esta lei irá eliminar o acesso fácil a esta substância perigosa para a nossa juventude.”​

Em teoria, um jovem poderia comprar uma lata de chantilly, parti-la e remover o cartucho de óxido nitroso, mas esse não é o alvo da lei, explicou o senador, acrescentando que o objectivo nunca foi limitar a venda das latas.

Clarification for the misinterpretation of the state law regarding the sale of whipped cream canisters, which should be allowed. pic.twitter.com/XpCwrIQyF9 — SenatorJoeAddabbo (@SenJoeAddabbo) August 29, 2022

De acordo com a autoridade norte-americana de fiscalização e combate às drogas (a DEA - Drug Enforcement Administration, em inglês), os inalantes estão frequentemente entre as primeiras drogas utilizadas por crianças pequenas: cerca de uma em cada cinco crianças relatam ter experimentado antes do 8.º ano. Por serem baratas e fáceis de obter e de usar, são uma das poucas substâncias mais usadas por crianças mais novas do que por jovens, lê-se, num folheto da DEA.

Uma pessoa ou loja que venda as pequenas recargas de óxido nitroso a menores de 21 anos está sujeita a uma pena civil 250 dólares por um delito inicial e a 500 euros por cada delito subsequente.

Por cá, em 2021, a GNR e a PSP apreenderam 200 botijas e 3500 balões de óxido nitroso, segundo o Expresso.

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) quer classificar o gás como substância psicoactiva proibida e entregou uma proposta para criminalizar a venda e consumo ao Ministério da Saúde, em Fevereiro.