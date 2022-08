Pelo menos 30 pessoas morreram e 400 ficaram feridas em confrontos em Bagdad

Apoiantes do líder xiita iraquiano forçaram violentamente a entrada no Palácio Presidencial, em Bagdad. Al-Sadr apelou ao término dos conflitos, afirmando, inclusivamente, que “abandona o movimento” caso a violência continue.

Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 400 ficaram nos confrontos na “Zona Verde”, em Bagdad, na sequência do anúncio da “retirada definitiva” da cena política do iraquiano xiita Moqtada al-Sadr, segundo autoridades médicas iraquianas citadas pela Associated Press. O Irão, por sua vez, fechou as suas fronteiras com o Iraque na sequência dos conflitos.

Desde o final da tarde desta segunda-feira que apoiantes de Sadr atacaram a sede do Governo iraquiano com pelo menos quatro rockets. Derrubaram as barreiras exteriores de cimento e acabaram por conseguir invadir o Palácio da República, já na manhã desta terça-feira. Muitos correram para os salões destinados a recepções a chefes de Estado iraquianos e altas figuras do Estado estrangeiros, vandalizando o local.

Os confrontos intensificaram-se com a resposta das forças de segurança, que começaram por tentar dispersar a multidão com recurso a bombas de gás lacrimogéneo. Mais tarde, recorreram a munições reais, o que contribui para o elevado número de vítimas mortais que, segundo as mesmas fontes da Associated Press, é provável que venha a aumentar.

Moqtada al-Sadr reagiu à notícia dos confrontos e pediu aos seus seguidores que abandonassem os protestos no centro de Bagdad, pedindo desculpas ao povo iraquiano — depois de quase dois dias de confrontos violentos entre grupos muçulmanos xiitas rivais. “Dentro de 60 minutos, se o Movimento Sadrista não se retirar, inclusive do protesto no parlamento, até próprio abandonarei o movimento”, disse o líder.

“Este movimento deixou de ser uma revolução porque perdeu seu carácter pacífico. O derramamento de sangue iraquiano é proibido”, concluiu Sadr num discurso em directo, transmitido por vários órgãos de comunicação social. Como consequência, anunciou o início de uma greve de fome, que durará enquanto as acções violentas nas ruas de Bagdad continuarem, segundo agências noticiosas estatais iraquianas.

Os militares iraquianos anunciaram um recolher obrigatório a nível nacional e o primeiro-ministro, Mustafa al-Kadhimi, suspendeu as sessões do Governo em resposta à violência.

Segundo a Al Jazeera, que cita a agência de notícias iraquiana INA, Kadhimi pediu a abertura de uma investigação “urgente” aos eventos violentos em Bagdad, frisando que o uso de armas de fogo contra manifestantes é “estritamente proibido”. Segundo a mesma fonte, o primeiro-ministro pediu aos iraquianos que cumpram as “instruções das forças de segurança” e o recolher obrigatório.

Um funcionário do Governo iraquiano revelou, sob anonimato, que actualmente não estão previstas quaisquer negociações para facilitar o confronto entre os grupos armados e que as autoridades não estão em posição de impor controlo. “O Governo é impotente e não vai conseguir impedir os confrontos porque os próprios militares estão também divididos entre partidos”, concluiu.

ONU pede contenção

Num curto comunicado divulgado durante a noite da passada segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou à “calma e contenção”, pedindo que sejam tomadas medidas para evitar uma escalada de violência.

“O secretário-geral apela fortemente todas as partes e envolvidos a superarem as suas diferenças e começar, sem demoras, um diálogo pacífico e inclusivo para um caminho construtivo”, refere a nota, sublinhando que Guterres está a acompanhar a situação no Iraque “com muita preocupação”.

O Irão, por sua vez, fechou as suas fronteiras com o Iraque e instou aos seus cidadãos que evitassem viajar para lá “devido a preocupações de segurança”. O vice-ministro do Interior do Irão, Majid Mirahmadi, acrescentou ainda que os voos também foram interrompidos “até novo aviso por causa da agitação no local”.

O Iraque vive uma crise política desde que as eleições legislativas de Outubro de 2021 deram a vitória ao partido sadrista, mas com apenas 73 lugares nos 329 do Parlamento. O partido de Sadr tentou uma aliança com outras forças parlamentares para eleger o Presidente e o primeiro-ministro, que ficariam encarregados de formar um Governo – que acabou por não ser possível, devido ao bloqueio dos opositores xiitas, próximos do regime iraniano.

Os deputados sadristas demitiram-se em bloco, em Junho, mas, perante a eleição de um Presidente e de um primeiro-ministro propostos pelos opositores, os seguidores de Sadr ocuparam o Parlamento, a 30 de Julho. A ocupação durou uma semana e, após um apelo do xiita, os sadristas retiraram-se do Parlamento e acamparam em frente ao edifício, para exigir a dissolução da Câmara e novas eleições.