Experiência ao cubo na Quinta do Pôpa com alojamento de cortiça (e vinho) para dois

A cabana de cortiça foi montada num caminho junto ao vinhedo com 90 anos, com vista altaneira sobre o Douro. À nossa espera está uma garrafa de vinho e pouco mais.

Falamos da parceria da Quinta do Pôpa – situada na EN222, na encosta de Adorigo, concelho de Tabuaço – com a start up Eco3 (ecocubo) que durante o mês de Setembro resulta num espaço inusitado que permite explorar o vale em harmonia com os elementos, alargando a oferta ao enoturismo, tendo em consideração uma perspectiva sustentável.

A Eco3 especializou-se na instalação de abrigos “ecológicos” – estruturas feitas à base de madeira e cortiça, materiais portugueses e com a particularidade de serem totalmente desmontáveis e, por isso, sem impacto directo para o terreno – em locais estrategicamente seleccionados. O “cubo” dispõe de uma casa de banho ecológica e de um pequeno reservatório com água, sendo que a iluminação é feita através de candeeiros recarregáveis.

Para Vanessa Ferreira, co-proprietária da Quinta do Pôpa, esta é uma “sinergia perfeita”. “Há muito que procuramos oferecer alojamento na nossa quinta e este é o pontapé de saída, ainda mais com uma empresa que partilha os mesmos valores que nós, assentes na sustentabilidade e proximidade com a natureza e território envolvente”.

A parcela de Vinhas Velhas mais icónica da quinta, aquela que este ano celebra nove décadas, foi a eleita para receber o quarto e a casa de banho da Eco3. Sob o mote Experiência ao cubo na Quinta do Pôpa, há duas opções: a standard, que inclui visita e prova de vinhos, uma garrafa de Pôpa UnOaked e estadia de uma noite, com cesto de pequeno-almoço; e a premium, em que a visita e prova dão lugar à participação no programa de vindimas, composto por visita, prova, participação nas actividades de vindima e almoço.

A primeira opção tem o valor de 150 euros (disponível de terça a sexta), a segunda custa 200 euros (acontece apenas às quartas e quintas). O quarto tem cama de casal. As reservas são feitas on-line, através do site da Eco3 ou da plataforma Airbnb.

