Portas, Mesquita Nunes e Balseiro Lopes em iniciativa do Instituto +Liberdade

O antigo vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, a vice-presidente do PSD, Margarida Balseiro Lopes, e o fundador da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, vão participar na segunda edição do Campus da Liberdade, uma universidade de Verão do Instituto + Liberdade.

Com a participação de 150 jovens, o Campus da Liberdade decorrerá entre 7 e 11 de Setembro em Fátima. No dia 10, o convidado é Paulo Portas, que falará sobre geopolítica e estratégia internacional. Já nesta quinta-feira, o antigo líder do CDS também intervirá (por vídeo) na Escola de Quadros promovida pelo partido e pela Juventude Popular.

Outros dirigentes do CDS participam no Campus da Liberdade. Também no dia 10, o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes intervirá sobre os desafios da transição digital. No mesmo dia, o antigo ministro centrista António Pires de Lima bem como Margarida Balseiro Lopes, Carla Castro, deputada da Iniciativa Liberal, e o director do Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Ricardo Ferreira Reis, participam numa mesa redonda sobre “As causas do atraso português”.

O centralismo e a descentralização será o tema de Carlos Guimarães Pinto, a 8 de Setembro, dia em que a antiga vice-presidente do CDS, Cecília Meireles, falará sobre economia e empreendedorismo, João Paulo Batalha, da associação Transparência e Integridade, intervirá sobre corrupção e justiça, e o ex-deputado do PSD Álvaro Almeida, terá a seu cargo o tema da saúde.

O dia 9 de Setembro é dedicado às desigualdades e educação, contando com a participação dos professores universitários e economistas Luís Aguiar-Conraria e Susana Peralta.

No último dia, depois de uma apresentação do humorista Tiago Dores, o encerramento será feito por Carlos Moreira da Silva, gestor e presidente do conselho de curadores do Instituto + Liberdade, uma organização cívica criada em Fevereiro de 2021 com o objectivo de promover os valores da democracia liberal.