Leonardo DiCaprio recorda Pedrógão – e elogia luta de jovens portugueses contra os incêndios

No Instagram, o actor elogiou o grupo de seis jovens portugueses que apresentou uma acção no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem contra 33 “poderosos Governos europeus” que não estão a combater as alterações climáticas.

Depois de ter produzido um documentário sobre os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, o actor Leonardo DiCaprio voltou a falar sobre os fogos em Portugal para elogiar o grupo de seis jovens portugueses que apresentou uma acção no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no seguimento da tragédia.

“Os jovens em Portugal estão a lutar contra poderosos Governos europeus para proteger as suas pátrias e meios de subsistência que foram destruídos por condições meteorológicas extremas”, escreveu no Instagram numa publicação com uma fotografia da região de Pedrógão consumida pelas chamas.

Cláudia, Catarina, Martim, Mariana, Sofia e André, da organização Youth 4 Climate Justice, apresentaram, em 2020, uma acção judicial contra 33 países europeus que consideram não ter tido qualquer acção de combate às alterações climáticas.

“Estes jovens activistas argumentam que a crise climática interfere com o seu direito à vida, ao respeito e mesmo ao direito a não serem discriminados”, acrescenta o actor.

Com esta acção, o grupo quer que o Tribunal Europeu responsabilize os 27 Estados-membros da União Europeia, assim como o Reino Unido, a Noruega, a Suíça, a Turquia, a Rússia e a Ucrânia, e obrigar legalmente os Governos destes países a aumentar o corte de emissões de combustíveis fósseis.

Os seis jovens adiantam que os incêndios florestais que atingem o país todos os anos são um resultado directo das alterações climáticas e do aumento da temperatura. Além dos danos materiais e humanos, o grupo argumenta que os fogos colocam a saúde em risco e afirmaram ter problemas respiratórios, alergias e perturbações no sono.

A primeira audiência está marcada para o final do ano.