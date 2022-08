Comentador desportivo é esbofeteado por gato em directo: “Não limpaste a caixa, pois não? Então, toma”

Um curioso momento televisivo teve lugar na Turquia no sábado, 27 de Agosto. Durante uma entrevista ao vivo para o canal A Spor, o comentador desportivo Huseyin Ozkok, que participou num programa via videochamada, foi surpreendido por um gato a subir-lhe para as suas costas.

O felino bateu-lhe com a pata na cabeça, enquanto Ozkok falava com a anfitriã do programa, Çiğdem Ceylan.​

“Trouxe o gato?”, brincou a anfitriã, citada pela Reuters, quando viu que o comentador não estava a contar com o animal. Hüseyin Ozkok sorriu e respondeu que o felino vivia na casa onde estava hospedado.

Já nas redes sociais, o comentador partilhou o vídeo do momento com a legenda: “Hoje o #aspor com @ceylancigdem foi muito invulgar. O gato do meu amigo, que se chama Oli, deu-me um estalo durante a emissão.”

Os utilizadores não perderam a oportunidade de brincar com o sucedido. “Não limpaste a caixa, pois não? Então, toma”, comentou um seguidor. “Queria pô-lo inconsciente para poder ir para o ar”, disse outro. “O gato não gostou dos comentários que o senhor estava a fazer sobre o clube dele. Está certo, gatão”, lê-se. ​

O vídeo já conta com milhares de visualizações nas redes sociais.

